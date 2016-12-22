Судья попросил не упоминать в деле Манафорта «украинских олигархов»

По мнению судьи, ведущего дело экс-главы избирательного штаба Трампа, прокуроры дискредитируют Манафорта, обвиняя его в связях с олигархами. Для плативших Манафорту богатых граждан Украины он призвал использовать другое слово

Пол Манафорт (справа) (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Судья, ведущий дело экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, попросил прокуроров не использовать термин «олигархи» в отношении лиц, плативших Манафорту. Об этом сообщает AP.

Предъявленные Манафорту обвинения, в частности, заключаются в получении средств от лиц, связанных с украинской Партией регионов, в период правления Виктора Януковича за услуги по лоббированию интересов Киева. Термин «олигархи» прокуроры использовали для описания клиентов Манафорта.

Судья Томас Эллис обратился к прокурорам и указал на то, что слово «олигарх» носит «уничижительное» значение. Таким образом, говоря о связях Манафорта с олигархами, прокуроры без достаточных оснований принижают его самого. «Этот термин может означать, что Манафорт связывался с «презренными людьми», и поэтому и сам он презираем. Этот не тот метод, который мы используем в Америке», — сказал судья.

По версии следствия, Манафорт, получавший с Украины средства за лоббистские услуги, укрывался от уплаты налогов, используя при этом сложные финансовые схемы. Таким образом на его офшорных счетах оказались несколько десятков миллионов долларов. Всего для сокрытия доходов Манафорт открыл порядка 30 банковских счетов в трех различных странах. При этом в США он вел роскошный образ жизни и тратил крупные суммы на элитную недвижимость и дорогую одежду.