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Савченко попросила Трампа вернуть из России украинских политзаключенных
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Савченко попросила Трампа вернуть из России украинских политзаключенных
Политика, 19:14
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Савченко попросила Трампа вернуть из России украинских политзаключенных
Украинский народный депутат назвала американского лидера единственным человеком, который может противостоять президенту России Владимиру Путину на международной арене
Надежда Савченко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором отметила, что только американскому лидеру под силу противостоять российскому президенту Владимиру Путину. Копию своего обращения она разместила на своей странице в Facebook.

«Я прошу вас помочь освободить всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам как лидеру самой сильной страны в мире, которая признает основополагающими такие ценности, как права человека, и только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать все возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям», — написала, обращаясь к Трампу, Савченко.

Она также выразила надежду на успешную совместную работу с США. Украину Савченко назвала в своем письме «терра инкогнита» — «неизвестной для многих иностранцев землей, страной новых возможностей, талантливых, свободных, патриотичных людей, богатой ресурсами».

Суд оставил Савченко под арестом
Политика

В настоящее время Надежда Савченко находится под арестом по делу о подготовке теракта в украинском парламенте. В конце марта с нее сняли депутатскую неприкосновенность.

По версии следствия, Савченко готовила теракт в Раде с применением оружия и гранат. Генпрокурор Украины Юрий Луценко указывал, что она лично давала указания по планированию атаки и сама вербовала участников.

В июне Россия и Украина договорились о том, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории России и Украины своих граждан. 28 июня уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова прибыли в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, где в колонии «Белый медведь» отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку. Денисова, несмотря на то что заранее просила руководителя пенитенциарной системы пустить ее к Сенцову, попасть на территорию колонии не смогла.

Попасть к заключенному на Украине россиянину Максиму Одинцову не удалось и Татьяне Москальковой. Ее не пропустили из-за отсутствия необходимых документов.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Надежда Савченко , Дональд Трамп , политзаключенные
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