КПРФ придумала «оптимальный вопрос» для референдума о пенсионном возрасте

В КПРФ переформулировали вопрос для референдума о пенсионном возрасте, рассказал РБК член комиссии Евгений Колюшин. Он подтвердил, что собрание инициативной группы состоится 7 августа

Митинг и шествие КПРФ против изменений в пенсионном законодательстве в Москве. 28 июля 2018 года (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

В среду, 1 августа, инициативная группа от КПРФ вновь подала заявку на проведение всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом на заседании ЦИК сообщил член комиссии от Коммунистической партии Евгений Колюшин.

Новый вопрос звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости [для мужчин — 60 лет, для женщин 55 лет], повышаться не должен?». Об этом он сообщил РБК, уточнив, что собрание инициативной группы должно состояться 7 августа.

В ходе заседания Центризбиркома Колюшин сообщил, что накануне председатель ЦИК Элла Памфилова встретилась с представителями КПРФ и проконсультировала их по формулировке вопроса. «Новая формулировка подана в Московский горизбирком», — добавил он. Памфилова, комментируя его слова, добавила, что на встрече удалось найти «оптимальную формулу вопроса» для референдума.

Колюшин напомнил, что в Мосгоризбирком несколько дней назад была подана еще одна заявка на проведение референдума «примерно с таким же содержанием, правда, другая немножко формулировка». Он заявил, что не видит в этом ничего страшного и считаем полезным то, что ЦИК не препятствует этому процессу. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил о подаче альтернативной заявки на заседании комиссии 31 июля. В комментарии «Коммерсанту» он рассказал, что ее подала группа «из трех частных лиц».

По закону «О референдуме», для проведения плебисцита его организаторы должны утвердить формулировку вопроса, вынесенного для голосования, с ЦИК. Также для референдума более чем в половине российских регионов необходимо создать инициативные группы, которые обязаны подать заявки в местные избиркомы.

ЦИК 27 июля не поддержала формулировку вопроса, который в КПРФ ранее предлагали вынести на референдум. В комиссии ее сочли недостаточно однозначной. Вопрос, который предлагали вынести коммунисты, звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». 17 июля группа депутатов КПРФ передавала заявку на проведение референдума в Мосгоризбирком, но московская комиссия отклонила их инициативу, опираясь на решение ЦИК.



Правительство 16 июня внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, предполагающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за документ. Срок внесения поправок для второго чтения продлен ​с 18 августа по 24 сентября.

По закону, сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума осуществляется в течение 45 суток со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению референдума. ЦИК утверждает формулировку вопроса, вынесенного для голосования. В том случае, если он ее отклоняет, инициаторам референдума приходится переформулировать его и снова провести собрание инициативной группы. После утверждения вопроса и регистрации инициативных групп организаторы референдума должны в течение 45 дней собрать не менее 2 млн подписей, при этом не более 50 тыс. на один регион. Второе чтение закона о повышении пенсионного возраста запланировано на осеннюю сессию Госдумы.​