В Приморье разбился штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении тренировочного полета, сообщило Минобороны. Пилот катапультировался, угрозы его жизни нет

Штурмовик Су-25 (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться. Его нашла поисково-спасательная группа и эвакуировала. Угрозы жизни и здоровью пилота нет.

Полет выполнялся без боекомплекта, Су-25 упал в безлюдной местности. На месте нет разрушений.

«По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность», — сообщили в Минобороны.

Су-25 — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск и уничтожения целей в любых метеоусловиях. Такие самолеты эксплуатируются с 1981 года и до сих пор находятся на вооружении армий России и других стран СНГ.

Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км. Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения.