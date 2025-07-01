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Военная операция на Украине ,  
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Прощание с погибшими в Курской области солдатами КНДР. Видео

Появились кадры прощания Ким Чен Ына с погибшими в Курской области военными КНДР
Сюжет
Военная операция на Украине

Прощание с погибшими в Курской области солдатами КНДР. Видео
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Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память северокорейских военнослужащих, погибших в боях с ВСУ в Курской области. На кадрах видно, что он сидит в зале, в котором показывают на экране кадры прощания с телами погибших. Гробы накрыты государственными флагами КНДР.

Также в память о погибших провели концерт. Мероприятие было приурочено к годовщине подписания военного соглашения между КНДР и Россией.

Во время концерта также были продемонстрированы фотографии, среди которых — окровавленный блокнот северокорейского солдата, найденный в Курской области. В записях военный призывал сражаться с отвагой и верой, «дарованной любимым верховным главнокомандующим», как отмечает агентство Yonhap.

В КНДР показали Ким Чен Ына у гробов погибших в Курской области солдат
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Фото:KRT / Reuters

На концерте присутствовала министр культуры России Ольга Любимова, прибывшая в КНДР с рабочим визитом 29 июня вместе с делегацией из 125 человек.

Ким Чен Ын ранее заверил, что Северная Корея продолжит поддерживать Россию в конфликте на Украине. В апреле КНДР официально подтвердила участие своих военных в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что это стало проявлением «высочайшего уровня боевой дружбы» и союзнических отношений между двумя странами. Северокорейские войска были направлены в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, подписанного в июне 2024 года и вступившего в силу в декабре того же года. Согласно этому соглашению, в случае военного нападения на одну из сторон другая обязуется незамедлительно оказать военную помощь.

В апреле начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что северокорейские военные внесли значительный вклад в освобождение приграничных районов Курской области. Представитель МИД России Мария Захарова также подчеркнула важность поддержки со стороны КНДР.

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Фото:olga_b_lyubimova / Telegram

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КНДР военные Военная операция на Украине Курская область
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Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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