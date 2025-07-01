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Прокуратура Молдавии попросила девять лет тюрьмы для башкана Гагаузии

Прокуратура Молдавии попросила девять лет тюрьмы для башкана Гагаузии Гуцул
Гуцул задержали в марте по подозрению в незаконном финансировании политической деятельности, власти Молдавии обвиняют ее в связях с Россией. Политик называет претензии следователей политически мотивированными
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Гособвинение потребовало приговорить главу Гагаузии (регион Молдавии) Евгению Гуцул к девяти годам тюрьмы полузакрытого типа, передает Newsmaker.

Ведомство также предложило запретить ей занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Дело касается нарушений при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и в управлении избирательным фондом на выборах весной 2023 года. По данным прокуратуры, в 2019–2022 годах Гуцул, будучи секретарем «Шор», активно участвовала в незаконном ввозе денег, преимущественно из России, для финансирования политических сил. Гуцул назвала дело сфабрикованным и политически мотивированным.

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Парк развлечений GagauziyaLand в селе&nbsp;Конгаз,&nbsp;Гагаузия

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, она намеревалась покинуть Молдавию. Примерно тогда же помощники главы Гагаузии попросили российского президента Владимира Путина применить «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» для давления на власти Молдавии с целью «прекратить политические репрессии».

«Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель кует либеральную диктатуру», — прокомментировала представитель российского МИДа Мария Захарова.

Гуцул в прошлом марте заявила о нежелании добиваться вывода Гагаузии из Молдавии, но спустя месяц предупредила, что это может произойти, если Кишинев решит войти в состав Румынии. «Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно включая Российскую Федерацию», — сказала тогда же Гуцул.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Гагаузия Молдавия Евгения Гуцул
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