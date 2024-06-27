Суд приговорил экс-сотрудницу Минюста к 14 годам колонии по делу о фейках

Мамедова была специалистом по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста в Ставрополе. Вместе с мужем она покинула Россию в октябре 2022 года

Мария и Денис Мамедовы (Фото: Денис Мамедов / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима и выплате штрафа в 600 тыс. руб. бывшую сотрудницу Минюста Марию Мамедову, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ее признали виновной по статье о «фейках про армию» (п. «б» ч. 2 ст. 207.3 УК: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Срок заключения будут исчислять с даты ее экстрадиции в Россию или ее задержания в стране.

В феврале следователи завершили расследование в ее отношении и ее мужа Дениса Мамедова. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск. Материалы тогда передали в Басманный районный суд для рассмотрения в заочной форме, поскольку обвиняемые скрылись от следственных органов.

Мамедова работала специалистом по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста в Ставрополе. Она вместе с мужем покинула Россию в октябре 2022 года. ТАСС писал, что они после отъезда из страны направили в Генпрокуратуру и другие российские ведомства многочисленные жалобы с требованием прекратить военную операцию.

Чиновники предостерегли в ответ, что Мамедовых проверят правоохранители на наличие признаков состава преступления о дискредитации армии. Дело против супругов завели летом 2023 года.

В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно назначил Денису Мамедову восемь с половиной лет лишения свободы по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК., признав его виновным в публичном распространении «фейков» о российской армии. В мае Мамедова обвинили в содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК). Максимальное наказание по этой части статьи составляет 15 лет лишения свободы.