Судостроители решили дополнительно защитить ракетные корабли от дронов

Опыт борьбы против морских дронов позволил сделать вывод о необходимости изменения внутренней конструкции корабля, рассказал глава производителя кораблей. По его словам, для борьбы с дронами будут использоваться «Панцири» и АК-630

Малый ракетный крейсер проекта 22800 «Каракурт» (Фото: Амурский судостроительный завод)

Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все четыре флота ВМФ России, будут производиться с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов, заявил гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов в интервью «РИА Новости».

«Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это «узкое место» на всех кораблях. Это сердце корабля… И мы сделаем дополнительную защиту», — сказал он.

Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте позволило сделать вывод о необходимости изменения внутренней конструкции корабля: проходов, коридоров, размещения экипажа, подчеркнул Мистахов.

По его словам, МРК для борьбы с морскими дронами будут и дальше вооружать комплексами противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь», артиллерийскими автоматическими системами АК-630 калибра 30 мм. Ранее «Ак Барс» рассматривал возможность вооружения МРК только «Панцирями» вместо АК-630.

«Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удаленном расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки», — объяснил Мистахов.

Он рассказал, что «Панцирь-МЕ» прошел испытания и показал хорошие результаты, работы по его улучшению продолжаются. По его словам, современные российские корабли вооружаются системами «Панцирь» и «Дуэт» (АК-630М-2).

«Ак Барс» строит для ВМФ России МРК проектов 22800 «Каракурт», 21631 «Буян-М» и другие водоизмещением примерно 1,5–2 тыс. т.

Мистахов также рассказал, что производители комплексов ПВО типа «Тор», «Бук» и других разрабатывают их морские версии для размещения на российских кораблях. В частности, концерн ВКО «Алмаз-Антей» на военно-морском салоне в Кронштадте представил морскую версию ЗРК «Тор» с аббревиатурой «М2КМ».

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов ВСУ в Черном море. В середине мая российский флот уничтожил 11 морских беспилотников в западной части акватории Черного моря, которые следовали в направлении Крыма.