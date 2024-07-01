Посол Армении приехал к разрушенному ударом ВСУ дому в Белгороде

Белгород подвергся массированной атаке ВСУ 12 мая — в результате фрагмент одной из сбитых ракет попал в жилой дом, из-за чего один из подъездов обрушился. Тогда погибли 17 человек. Посол Армении назвал место «сосредоточением горя»

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян, находящийся с рабочей поездкой в Белгороде, посетил место разрушенного в результате попадания ракеты ВСУ жилого дома на улице Щорса, передает ТАСС.

«Место, где [сосредоточено] горе десятков людей, не только тех, кто пострадал, но и, я думаю, это оказывает психологическое воздействие на весь город. Здесь чувство одно можно испытывать — сострадание, понимание всего масштаба этого горя. И, естественно, возникает желание, чтобы это все быстрее закончилось», — сказал Арутюнян журналистам.

Белгород подвергся массированной атаке ВСУ 12 мая — по городу были выпущены десятки ракет из комплексов ТРК «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. Один из фрагментов сбитой украинской ракеты попал в жилой дом, в результате чего обрушился целый подъезд (десять этажей). В результате обрушения погибли 17 человек. Когда на место происшествия приехали спасатели и начали разбор завалов, крыша попавшего под обстрел дома обрушилась и на них.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что дом будет восстановлен. Следственный комитет России после удара возбудил уголовное дело о теракте.