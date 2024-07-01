Протестующие в Лионе после первого тура выборов забросали полицию петардами

В Лионе и Париже произошли стычки протестующих с полицией

Протестующие начали бросать в полицейских петарды. Те применили слезоточивый газ. Люди вышли на улицы после победы партии Ле Пен в первом туре парламентских выборов

В Лионе произошли стычки между демонстрантами, вышедшими на улицы после победы «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы в первом туре парламентских выборов, и полицией, сообщает actu Lyon в соцсети X.

На улице Республики протестующие начали строить баррикады и бросать в полицейских петарды. Те применили слезоточивый газ.

В районе Круа-Русс разбили окна в отделении банка Société Générale и магазине мобильного оператора Orange.

Как уточнили BFMTV в префектуре, по меньшей мере 800 человек принимают участие в демонстрации в Лионе.

Протестующие также собрались на площади Республики в Париже. На авеню Пармантье произошли столкновения с полицией. Демонстранты бросали в полицейских фейерверки, те в ответ применили слезоточивый газ, пишет Le Figaro. На улице Фобур-дю-Тампль разбили окна в McDonald's. По подсчетам полиции, на площади Республики собрались около 8000 человек.

Демонстрантов разогнали с помощью слезоточивого газа также в Нанте.

Согласно данным экзитполов Elabe, «Национальное объединение» лидирует в первом туре, набрав 33% голосов. Левый альянс «Новый народный фронт» занял второе место с 28,5%, передает BFMTV. Альянс «Вместе за Республику» президента Эммануэля Макрона на третьем месте, у него 22% голосов. По данным Ipsos-Talan, партия Ле Пен получила 33,2% голосов, левый альянс -28,1%, альянс Макрона — 21%, сообщает Franceinfo.