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Лукашенко разрешил блокировать СМИ из недружественных стран

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран
Власти Белоруссии смогут блокировать зарубежные СМИ в случае «недружественных действий» против белорусских изданий в других странах. Закон направлен на «защиту национальных интересов в медиасфере», заявила пресс-служба Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет запрещать в стране деятельность зарубежных средств массовой информации, если иностранное государство будет осуществлять «недружественные действия» против белорусских СМИ.

Документ расширяет перечень оснований для аннулирования государственной регистрации СМИ и блокировки интернет-ресурсов и сетевых изданий. Закон также призван определить особенности работы новостных агрегаторов и требования к их владельцам.

Пресс-служба Лукашенко заявляет, что закон направлен на «совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере» и расширение инструментов реагирования на «недружественные действия» в отношении Белоруссии.

Белорусские власти утвердили перечень недружественных стран весной 2022 года, это было сделано на фоне санкций стран Запада против Москвы и Минска из-за военных действий на Украине. В список попали государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Норвегия и другие.

По данным Белорусской ассоциации журналистов (КГБ страны признал ее экстремистской), с 2015 по 2022 год в Белоруссии было заблокировано более 8 тыс. интернет-ресурсов и их «составных частей», из них за последний год — 3 тыс. Более 300 телеграм-каналов и чатов были признаны экстремистскими формированиями.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Лукашенко Белоруссия СМИ список недружественных стран журналистика
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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