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Умер бывший первый замглавы Генштаба Валерий Манилов

Бывший первый замначальника Генштаба Валерий Манилов умер в возрасте 84 лет
Валерий Манилов
Валерий Манилов (Фото: Борис Приходько / РИА Новости)

Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Валерий Манилов умер в возрасте 84 лет, сообщил «Интерфаксу» руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Манилов тяжело и долго болел, сообщил Дерябин и выразил соболезнования его родным и близким.

Манилов родился 10 января 1939 года в Тульчине в Винницкой области Украинской ССР. Он учился в Одесском высшем общевойсковом командном училище, затем окончил Военно-политическую академию и Военную академию Генерального штаба.

Некоторое время Манилов работал в газете «Красная звезда» и в управлении информации Минобороны СССР. В 1993-1996 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России. Первым заместителем начальника Генштаба Манилова назначили в 1996 году, на этой должности он проработал до 2001 года.

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