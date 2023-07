На химзаводе в Китае произошел взрыв

Пожар возник на предприятии компании Jiangxi Qiantai New Material Co., Ltd, в прошлом году она была оштрафована за несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Персонал эвакуировали, никто не пострадал

Video

На химическом заводе в китайском Гуйси провинции Цзянси произошел пожар, сообщает CCTV.

Пожар возник утром 1 июля на предприятии компании Jiangxi Qiantai New Material Co., Ltd. Там загорелись силиконовые масла. Весь персонал был эвакуирован, никто не пострадал, причина происшествия пока не известна.

Sina пишет о взрыве и пожаре на заводе в Гуйси. Над предприятием поднимается черный дым клубами. В компании предположили, что причиной мог стать отказ вакуумного насоса.

Qiantai New Materials была создана в 2016 году. Основной вид ее деятельности — производство и реализация химической продукции, за исключением опасных химических веществ. В прошлом году компания была оштрафована за то, что не соблюдала правила пожарной безопасности при проведении огневых работ.

В апреле по меньшей мере 11 человек погибли при пожаре на заводе в провинции Чжэцзян. Они оказались в ловушке на третьем этаже здания в промышленной зоне.