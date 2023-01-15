Общество ,
0
В Китае произошел взрыв на химическом заводе
На северо-востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе
На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает информационный портал Sina.
Взрыв произошел на территории химического завода в Паньцзине, провинция Ляонин, во время технического обслуживания установки алкилирования (химическая реакция в результате присоединения к молекуле органического соединения алкильного заместителя). Алкилирование применяется в промышленности и в нефтеперерабатывающей отрасли.
На место происшествия прибыли пожарные, они приступили к тушению огня и разбору завалов. Информации о пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование причин аварии и спасение работников предприятия.