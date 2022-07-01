Кремль ответил Ниинистё, что Путину хватает партнеров по хоккею
У президента России Владимира Путина нет недостатка в партнерах по хоккею. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя отказ президента Финляндии Саули Ниинистё играть с российским коллегой в хоккей.
«На самом деле спорт и такой командный спорт, как хоккей, способствует сближению и формированию взаимного доверия. В свое время это была очень хорошая и позитивная практика. <...> Теперь он [Саули Ниинистё] говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатков в членах его команды», — сказал он.
Песков подчеркнул, что российский президент регулярно играет в хоккей.
Ранее Ниинистё в интервью итальянской газете La Reppublica заявил, что больше не собирается играть с Путиным в хоккей. «Нет, я бы больше не стал играть с Путиным», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
В 2012 году после переговоров Ниинистё и Путин участвовали в хоккейном матче в Ленинградской области между командами России и Финляндии. Тогда финский президент играл в красной форме российской команды.
В мае 2021 года он принял участие в гала-матче Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Этот фестиваль был основан по инициативе главы государства в 2011 году.
В декабре 2021 года вместе с Путиным в хоккей играл белорусский президент Александр Лукашенко, с которым они неоднократно играли и ранее. В том матче также участвовали хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук и Валерий Каменский.