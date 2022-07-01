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Политика ,  
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Президент Финляндии заявил, что больше не будет играть с Путиным в хоккей

Президент Финляндии Саули Ниинистё больше не собирается играть с российским коллегой Владимиром Путиным в хоккей, об этом он заявил в интервью итальянской газете La Reppublica.

«Нет, я бы больше не стал играть с Путиным», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста (цитата по Open).

Российский президент известен как любитель хоккея, он часто принимает участие в играх вместе с политиками. Например, в мае прошлого года он принял участие в гала-матче Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Этот фестиваль любительских команд был основан по инициативе главы государства в 2011 году. В декабре 2021-го вместе с Путиным в хоккей играл белорусский президент Александр Лукашенко. Это был их не первый совместный матч.

В 2012 году после переговоров Ниинистё и Путин участвовали в хоккейном матче в Ленинградской области между командами России и Финляндии. Тогда финский президент решил сыграть в красной форме российской команды.

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Интервью финского президента итальянской газете было посвящено вступлению страны в НАТО: на прошедшем в конце июня в Мадриде саммите альянса Финляндия вместе со Швецией получила статус приглашенного в блок государства.

Ниинистё заявил, что после событий на Украине Финляндия стала опасаться угрозы со стороны России, а потому решила защищать свои границы. Он отметил, что Москва для Хельсинки была не партнером, но соседом, поскольку им приходилось решать «повседневные проблемы», касающиеся, например, морских перевозок в Финском заливе.

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Путин, комментируя намерение двух стран вступить в НАТО, указал, что Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, однако будет «зеркально» реагировать на размещение военных контингентов и инфраструктуры на их территории.

Теги
Саули Ниинистё Владимир Путин Хоккей

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