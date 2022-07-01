Президент Финляндии заявил, что больше не будет играть с Путиным в хоккей

Президент Финляндии Саули Ниинистё больше не собирается играть с российским коллегой Владимиром Путиным в хоккей, об этом он заявил в интервью итальянской газете La Reppublica.

«Нет, я бы больше не стал играть с Путиным», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста (цитата по Open).

Российский президент известен как любитель хоккея, он часто принимает участие в играх вместе с политиками. Например, в мае прошлого года он принял участие в гала-матче Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Этот фестиваль любительских команд был основан по инициативе главы государства в 2011 году. В декабре 2021-го вместе с Путиным в хоккей играл белорусский президент Александр Лукашенко. Это был их не первый совместный матч.

В 2012 году после переговоров Ниинистё и Путин участвовали в хоккейном матче в Ленинградской области между командами России и Финляндии. Тогда финский президент решил сыграть в красной форме российской команды.

Интервью финского президента итальянской газете было посвящено вступлению страны в НАТО: на прошедшем в конце июня в Мадриде саммите альянса Финляндия вместе со Швецией получила статус приглашенного в блок государства.

Ниинистё заявил, что после событий на Украине Финляндия стала опасаться угрозы со стороны России, а потому решила защищать свои границы. Он отметил, что Москва для Хельсинки была не партнером, но соседом, поскольку им приходилось решать «повседневные проблемы», касающиеся, например, морских перевозок в Финском заливе.

Читайте на РБК Pro Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Пять ошибок в PR, которые приведут бизнес к убыткам в 2022 году Пять ошибок в PR, которые приведут бизнес к убыткам в 2022 году Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи

Путин, комментируя намерение двух стран вступить в НАТО, указал, что Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, однако будет «зеркально» реагировать на размещение военных контингентов и инфраструктуры на их территории.