Кремль исключил удар по мирным целям после данных об обстреле под Одессой

Российская армия в ходе спецоперации на Украине не работает по целям гражданской инфраструктуры, заявил Песков. Так в Кремле ответили на данные ГСЧС Украины о попадании ракеты в жилую девятиэтажку в Одесской области

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Российские военные в ходе специальной операции на Украине не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после сообщений о попадании ракеты в жилой дом в Одесской области.

«Я хочу еще раз вам напомнить слова президента о том, что Вооруженные силы России в ходе СВО не работают по гражданским целям, не работают по целям гражданской инфраструктуры», — сказал Песков.

ГСЧС Украины ранее сообщило в Telegram, что в ночь на 1 июля в поселке Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области были частично разрушены жилой девятиэтажный дом, а также две базы отдыха. По данным ведомства, 19 человек погибли, 38 пострадали.

В начале недели украинские власти также сообщили о попадании ракет в торговый центр в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным ГСЧС, погибли 19 человек, 62 получили травмы.

В российском Минобороны заявили, что удар был нанесен по ангару с зарубежным оружием рядом с торговым центром. Взрыв боеприпасов на складе и привел к пожару в ТЦ, который при этом «не функционировал», говорится в сообщении ведомства.

Исключил версию с ударом и президент России Владимир Путин, который отметил, что российские военные, как правило, наносят удары «по результатам разведанных целей». «Ну, прячут же технику, которую особенно Запад доставляет, во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют, или там приводят в порядок после длительного периода перегонки с той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит», — подчеркнул президент.

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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В Минобороны неоднократно заявляли, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, а угрозы мирному населению и объектам социальной инфраструктуры нет.