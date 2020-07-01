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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК подсчитал 50% протоколов на голосовании по поправкам

В Москве поддержка поправок оказалась ниже средних показателей по стране, в Санкт-Петербурге выше
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Внесение поправок в Конституцию поддержали 76,22% россиян, против высказались 22,94%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 51,13% протоколов участковых избирательных комиссий.

Данные выводятся на экран в информационном центре ЦИК.

Предварительные результаты голосования изменились по сравнению с теми данными, которые были зафиксированы после подсчета 30% бюллетеней. Тогда, по словам, Памфиловой, поправки в Конституцию поддерживали около 74%, против выступали менее 25%.

Памфилова объявила промежуточные итоги голосования по Конституции
Политика
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Как сообщает агентство ТАСС, Памфилова также допустила пересчет бюллетеней на четырех избирательных участках в связи с возможными допущенными нарушениями. При этом она указала, что на общие результаты такой пересчет повлиять не сможет.

В Москве пока посчитали лишь 27% бюллетеней тех, кто принял участие в очном голосовании. По данным общественного штаба, на которые ссылаются «РИА Новости», за поправки проголосовали около 66%, против — 33%.

Как прошло голосование по поправкам в Конституцию
Политика
Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Санкт-Петербурге после подсчета 11% бюллетеней поддержка поправок оказалась выше среднероссийской. За выступили 81,99% жителей города, против — менее 18%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Элла Памфилова, ЦИК
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