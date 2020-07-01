Главы УИК в Раменках отказались показать списки участников голосования

В пяти УИК столичного района Раменки отказались показывать списки участников голосования журналистам и члену ТИК, несмотря на письмо из Мосгоризбиркома

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Муниципальный депутат столичного района Раменки Максим Гонгальский написал жалобу в полицию в связи с отказом председателя УИК 2783 показать журналистам и члену территориальной избирательной комиссии (ТИК) списки участников голосования.

Видео

Член территориальной избирательной комиссии района Раменки с правом решающего голоса Кирилл Трофимов показал председателю УИК 2783 Зое Хорошаевой письмо зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута главам комиссий с указанием показывать списки избирателей представителям СМИ и членам вышестоящих комиссий, но она отказалась это делать, передал корреспондент РБК. В письме замглавы Мосгоризбиркома объясняет нижестоящим комиссиям, что по нормам федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан члены УИК обязаны показывать документы, в том числе списки избирателей, аккредитованным журналистам и членам ТИК с правом решающего голоса.

На УИК 2783 зарегистрировано 783 надомника (желающего проголосовать на дому). Хорошаева отказалась показать списки избирателей Трофимову и представителю Общественного штаба по контролю за выборами Василию Лузиновичу. Глава комиссии сначала спрашивала: «На каком основании?» Когда Трофимов показал ей письмо Реута, в котором содержится такое требование, перестала отвечать на вопросы.

На участках 2785, 2783, 2765 и 2776, передал корреспондент РБК, сложилась аналогичная ситуация.