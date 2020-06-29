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КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках

КПРФ обратилась к генпрокурору и главе ЦИК с просьбой проверить московскую ТИК Раменки после того, как данные комиссии о «надомниках» десятикратно превысили данные УИК. В Мосгоризбиркоме предположили, что это «ошибка от усталости»
Сотрудники участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования
Сотрудники участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил запросы руководству ЦИК и Генпрокуратуры с просьбой провести проверку в отношении территориальной избирательной комиссии столичного района Раменки.

Коммунисты обратили внимание на расхождение данных ведомостей УИК 2771 и соответствующих сведений ТИК Раменки. В ведомостях УИК 2771 по состоянию на 27 июня сказано, что для надомного голосования на этом избирательном участке выдано 34 бюллетеня, а в ведомостях ТИК Раменки по состоянию на 26 июня насчитали 393 «надомника» (копии документов с УИК и ТИК есть у РБК).

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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

«Указанная информация может свидетельствовать о признаках фальсификации документов общероссийского голосования (ст. 142 УК) и покушения на фальсификацию итогов голосования (ст. 30, ст. 142.1 УК)», — говорится в письме Рашкина. Он попросил генпрокурора Игоря Краснова организовать проверку ситуации в Раменках, а также провести проверку на предмет нарушений при проведении голосования вне помещений для голосования на всей территории Москвы.

Коммунист попросил организовать проверку на предмет нарушений при проведении надомного голосования и председателя ЦИК Памфилову. РБК направил запрос в ЦИК.

Информацию о расхождении данных по «надомникам» РБК подтвердил член ТИК Раменки с правом решающего голоса от «Справедливой России» Кирилл Трофимов.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сказал РБК, что в отношении действий УИК 2771 Раменки организована проверка.

«Впервые голосование проходит в семидневном режиме, впервые применяется такая совокупность всех возможностей голосования, включая электронное и надомное. Я не вижу здесь никакого злого умысла, думаю, что это ошибка от усталости», — отметил он.

«Если выяснится, что документы неправильно оформлены, нарушение будет выявлено путем проверки сейф-пакетов», — заметил Реут. По его словам, если подтвердится факт нарушения, надомное голосование на этом участке будет признано недействительным.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: голосование, Конституция, Москва, КПРФ
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