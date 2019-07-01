Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо. Об этом сообщает S&P Global.

«Большинство прогнозов и анализов, которые мы наблюдаем сейчас, постепенно смещаются к 2020 году. В настоящее время цифры очень предварительные, поэтому я думаю, что решение произойдет в 2020 году на встрече в декабре, когда эти предварительные цифры станут более точными. Возможно, стоит рассмотреть что-то на завтрашней конференции, но посмотрим», — сказал Баркиндо по итогам встречи в Вене с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

29 июня президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита G20 по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил о достижении договоренностей о продлении сделки ОПЕК+ на срок от 6 до 9 месяцев.

Глава Минэнерго России Александр Новак, комментируя решение лидеров двух стран, назвал его консолидированным.

Встреча стран ОПЕК+, в числе которых и Россия, пройдет 1-2 июля в Вене, в ходе которой участники планируют рассмотреть дальнейшую судьбу сделки.