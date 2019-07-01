Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска

В Дамаске утверждают, что атака успешно отражена

Сирийское телевидение сообщило о ракетной атаке на окрестности Дамаска и Хомса. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на его корреспондента, силам ПВО удалось отразить нападение и сбить ракеты.

Военный источник SANA заявил, что ракеты скорей всего были выпущены израильскими самолетами из воздушного пространства Ливана. Целью были военные объекты в крупнейших городах страны.

В Израиле сообщения государственных СМИ Сирии комментировать отказались, сообщает агентство Reuters.