Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,88 62,03 EUR Нал. 72,58 70,74 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 037,11 -861,89 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска Политика, 01:23 В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин Экономика, 01:20 Туск прервал саммит ЕС для консультаций с главами государств-участниц Политика, 00:59 СК объяснил статью об убийстве в деле и.о. главы роддома в Калининграде Общество, 00:47 Министр счел атаку на свою автоколонну покушением на главу МИД Ливана Политика, 00:42 В Киеве сообщили о прибытии в Одессу самолетов НАТО для участия в учениях Политика, 00:39 Как создать яркий и динамичный интерьер для современной квартиры РБК и Экспострой на Нахимовском, 00:13 Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года Бизнес, 00:05 Шарапова и Джокович на старте Уимблдона. Что важно знать Спорт, 00:01 Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям Технологии и медиа, 00:00 Порошенко заявил о вытеснении Украины на «обочину мировой политики» Политика, 30 июн, 23:22 В Белом доме объяснили решение Трампа разрешить торговлю с Huawei Бизнес, 30 июн, 23:03 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 30 июн, 23:02 Турция пригрозила атаковать армию Хафтара из-за задержания своих граждан Политика, 30 июн, 23:01
Политика ,  
0 
Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска
В Дамаске утверждают, что атака успешно отражена

Сирийское телевидение сообщило о ракетной атаке на окрестности Дамаска и Хомса. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на его корреспондента, силам ПВО удалось отразить нападение и сбить ракеты.

Военный источник SANA заявил, что ракеты скорей всего были выпущены израильскими самолетами из воздушного пространства Ливана. Целью были военные объекты в крупнейших городах страны. 

В Израиле сообщения государственных СМИ Сирии комментировать отказались, сообщает агентство Reuters.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сирия, Израиль
Материалы по теме
Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter