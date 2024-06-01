Economist узнал, что охрану Набиуллиной усилили после ставки в 20%

Набиуллиной пришлось увеличить охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в феврале 2022 года, пишет Economist. Собеседники газеты называют главу ЦБ «Стальной Эльвирой»

Эльвира Набиуллина (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

После повышения ключевой ставки до рекордных 20% в конце февраля 2022 года главе Центробанка Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану, рассказал The Economist один из сотрудников ЦБ.

28 февраля 2022 года Банк России поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%, что стало историческим максимумом как по конечной цифре, так и по темпу повышения (1050 б.п.). Тогда в ЦБ это объяснили кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики и сочли, что такой шаг «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

На таком уровне ставка продержалась месяц, после чего ее начали снижать. К сентябрю 2022-го она достигла 7,5% и оставалась такой до лета 2023 года. С июля 2023-го ключевая ставка начала расти и к декабрю достигла 16%. С тех пор ЦБ сохраняет ее на таком уровне. Набиуллина не исключала в апреле, что ставку вновь могут поднять. При этом базовый сценарий ЦБ предполагает снижение ставки со второй половины 2024-го, добавила она.

РБК направил запрос в пресс-службу Банка России.

В статье Economist один из собеседников газеты говорит о «стальной решимости» Набиуллиной. «Она была известна как «Стальная Эльвира», и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — заявил бывший коллега из Министерства экономики.

Набиуллина работала в Минэкономики России с 1994 по 1998 год, уйдя с должности замминистра экономики. В 2000-м она вернулась, став первым заместителем министра экономического развития и внешней торговли (им тогда был Герман Греф, глава «Сбера»). В 2007 году Набиуллина заняла должность Грефа и руководила ведомством до 2012-го. Затем она стала помощником президента по экономическим вопросам, а в 2013 году возглавила Банк России.

По словам одного из собеседников Economist, знакомого с работой ЦБ, Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка, там организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

Как считает бывший советник по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл, Набиуллина может стать связующим звеном между Россией и мировой экономикой после окончания конфликта на Украине. «Когда Запад вернется к ведению бизнеса с Россией, что рано или поздно произойдет, <...> Набиуллина, возможно, станет тем человеком, с которым, по их мнению, они смогут вести бизнес», — сказала она.