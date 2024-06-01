В Белгороде объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Ведомство попросило местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и районе повторно запущена сирена ракетной опасности.

Тревогу объявили в регионе в очередной раз за сутки, неоднократно срабатывала система ПВО. Атакам дронов и обстрелам подверглись ряд населенных пунктов Белгородской области.

В частности, дрон-камикаде ударил по КАМАЗу, работающему в поле в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа. Повреждена кабина автомобиля. Никто не пострадал.