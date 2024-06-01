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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде сработала ПВО во время ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде и окрестностях в четвертый раз за день объявили ракетную опасность. Над городом сработали средства ПВО, было слышно более 20 взрывов, пишет ТАСС. Сбито несколько воздушных целей, сообщает «КП»
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), было слышно более двух десятков взрывов, сообщает корреспондент ТАСС. Региональное отделение «Комсомольской правды» пишет, что дежурные средства ПВО сбили несколько воздушных целей над городом.

В Белгороде и Белгородском районе в 16:40 мск объявили ракетную опасность. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя девять минут губернатор области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале, что в Белгороде и окрестностях сирену ракетной опасности запустили повторно. Опасность отменили в 17:20 мск.

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Фото:vvgladkov / Telegram

В Белгороде и окрестностях объявляли ракетную опасность в четвертый раз за 1 июня. В первый раз сирены работали с 0:25 до 3:33 мск, во второй — с 8:03 до 8:17 мск, в третий — с 11:57 до 12:15 мск.

Гладков после третьего объявления ракетной опасности сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было. Мнобороны сообщило в общей сложности о шести сбитых беспилотниках в регионе: два дрона сбили около 8:30 мск, еще два — примерно в 10:45, столько же уничтожили около 15:30.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгород ракетная опасность ПВО
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