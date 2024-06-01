Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа вопреки вердикту суда

Многие миллиардеры отказались от поддержки Трампа после штурма Капитолия, но вновь становятся на его сторону, хотя политика признали виновным в фальсификации документов. В случае избрания он обещает снизить налоги для богатых

Дональд Трамп (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Число представителей американской финансовой элиты, готовых поддержать кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, растет на фоне обвинительного вердикта суда присяжных по делу о подлоге финансовой отчетности, растет, сообщает Bloomberg.

Некоторые миллиардеры с Уолл-стрит отвернулись от Трампа после того, как его сторонники штурмовали Капитолий 6 января 2021 года, но теперь вновь становятся на его сторону, пишет агентство. Веской причиной этой поддержки Bloomberg называет деньги: Трамп в случае избрания пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, а его соперник, действующий президент Джо Байден намерен поступить наоборот.

По словам главы частной инвестиционной компании 1789 Capital Омида Малика, который в мае организовал в отеле Pierre на Манхэттене мероприятие по сбору средств на кампанию Трампа, обвинительный вердикт «окажет менее чем нулевое влияние» на его поддержку. По мнению Малика, мнение других финансистов, участвовавших в этой встрече, также не изменится, каким бы ни был приговор.

В числе тех, кто поддерживает Трампа, — основатель инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман, который входит в число 40 самых богатых людей в мире (его состояние Bloomberg оценивает в $41 млрд) и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Экман ($2,8 млрд). Джейми Даймон, глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co., на собрании акционеров на этой неделе заявил, что в 2020 году за Трампа проголосовали 74 млн человек, и призвал уважать их мнение. Bloomberg отмечает, что эта риторика отличается от выступления Даймона на предыдущем собрании, «когда события 6 января были еще свежи в памяти».

Сторонники Трампа настаивают, что поддерживают его не только из-за обещания по налогам для богатых. Некоторые заявляют, что обеспокоены «растущей терпимостью к антисемитизму» среди демократов после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих военных действий в секторе Газа. Об этом, в частности, сказал Шварцман, по мнению которого, экономическая, иммиграционная и внешняя политика действующей власти «ведет страну в неправильном направлении». «По этим причинам я планирую проголосовать за перемены и поддержать Дональда Трампа на посту президента», — цитирует его Bloomberg.

30 мая суд присяжных признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации финансовой документации. По версии следствия, юрист Трампа Майкл Коэн по его просьбе подкупил порноактрису Сторми Дэниэлс, чтобы она публично не рассказывала об интимной связи с политиком в 2006 году. Выплату ей оформили как гонорар юристу. Приговор огласят 11 июля. Трамп назвал судебный процесс «сфальсифицированным» и «позорным», он настаивает на своей невиновности.

В течение следующих суток предвыборный штаб Трампа собрал около $53 млн. Эта сумма почти эквивалентна средствам, которые были перечислены на его кампанию за предыдущие полгода ($58 млн).