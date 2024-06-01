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Штаб Трампа собрал $53 млн за сутки после обвинительного приговора

Штаб Трампа заявил о сборе $53 млн за сутки после обвинительного приговора
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Выборы президента США
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Суд над Трампом

Республиканцу Дональду Трампу за 24 часа после вынесения обвинительного приговора перечислили около $53 млн, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на предвыборный штаб политика. Как отмечает газета, эта сумма почти эквивалентна средствам, которые экс-президент собрал за предыдущие шесть месяцев ($58 млн).

За несколько первых часов после вынесения приговора республиканец собрал $35 млн, позднее сумма увеличилась до $52,8 млн, отчитались в штабе. «Этот импульс только начинается», — говорится в совместном заявлении Сьюзи Уайлс и Крис ЛаЧивита — двух главных советников Трампа.

Кроме того, как уточнили в штабе, почти 30% доноров за последние сутки — это новые источники, которые раньше не поддерживали кампанию. Как отмечает NYT, пока информацию по сборам невозможно проверить. В мае штаб Джо Байдена располагал $84 млн, штаб Дональда Трампа — $49 млн. При этомБайден утверждал, что у его кампании есть еще $100 млн на счетах Демократической партии.

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Политика
Фото:Erik S. Lesser / EPA / ТАСС

30 марта суд присяжных признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации финансовой документации. По версии следствия, юрист Трампа по его просьбе подкупил порноактрису Сторми Дэниэлс, чтобы она публично не рассказывала о связи с политиком перед президентскими выборами. Выплату ей оформили как гонорар юристу. Полностью приговор и меру наказания для политика огласят 11 июля.

Сам Трамп после оглашения вердикта присяжных заявил, что «не сделал ничего плохого» и «очень невиновен». Он назвал судебный процесс «сфальсифицированным» и «позорным». Политик сказал, что США «катятся к чертям» и пообещал бороться за спасение страны.

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Дональд Трамп сбор средств предвыборная кампания выборы президента США суд
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