Перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

Из-за продолжающихся атак хуситов на коммерческие суда в Красном море западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути, сообщает Foreign Policy.

На фоне нападений количество судов, следующих через Красное море, сократилось почти на 60%, а для тех, кто все же выбирает этот маршрут, стоимость стрховки для прохода через Баб-эль-Мандебский пролив «взлетела до небес», пишет издание. Например, в Норвегии, по словам главы департамента по чрезвычайным ситуациям Ассоциации судовладельцев Аудуна Халворсена, цены выросли в сто раз с октября 2023 года, когда начались атаки.

FP пишет, что крупные морские державы долгое время рассматривали Севморпуть как наиболее краткий маршрут для морских путешествий между Европой и Азией. По нему расстояние между некоторыми частями Европы и Азии составляет около 8 тыс. миль (12,8 тыс. км), это позволяет сократить маршрут на 5 тыс. миль (8 тыс. км) по сравнению с Суэцким каналом.

Однако в Норвегии чиновники и эксперты сомневаются, что Севморпуть может стать полноценной альтернативой Суэцкому каналу в ближайшем будущем. По словам Халверсена, российские власти контролируют большую часть Северного морского пути и судам для прохода нужно получить разрешение и заплатить за транзит. Это представляет собой «очевидную проблему» с учетом ухудшения отношений России и Запада. Также в районе ограничены возможности для поисково-спасательных работ, отметил он.

Северный морской путь — самый короткий водный маршрут, соединяющий европейскую часть России и Дальний Восток. Его протяженность от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. Путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и по Тихому океану.

Йеменские хуситы атакуют суда, следующие через Красное море, с начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. Движение называет атаки ответом на действия израильской армии в секторе Газа. В итоге крупнейшим международным перевозчикам пришлось менять маршруты, а пролив фактически оказался заблокирован. С начала 2024 года США и некоторые другие западные страны наносят удары по объектам движения, сбивают его беспилотники и ракеты.