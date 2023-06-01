Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Над Белгородом работает ПВО, сообщил Гладков спустя час после взрыва БПЛА в центре города. Параллельно с этим в соседней Харьковской области Украины была объявлена воздушная тревога

Фото: vvgladkov / Telegram

Над Белгородом сработала система ПВО, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Параллельно с этим в Харьковской области Украины, которая граничит с Белгородской, была объявлена воздушная тревога. «Страна.ua» сообщает о взрывах в регионе.

За час до этого Гладков сообщил о взрыве в Белгороде в результате падения беспилотника. По словам губернатора, в результате пострадали два человека, один из них был доставлен в больницу.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнял, что БПЛА «взорвался недалеко от земли» в районе заправочной станции «Роснефть». По данным телеграм-канала Shot, осколками побило окна в домах в радиусе 200–300 м.

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Утром 1 июня вооруженные силы Украины предприняли в районе Шебекино очередную попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В ней участвовали порядка двух мотопехотных рот с танками. Их отбросили от границы, были убиты 30 человек и уничтожена бронетехника.