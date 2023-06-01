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Европарламент принял резолюцию с осуждением Венгрии

Европарламент призвал не выделять Будапешту средств из фондов Евросоюза
Депутаты Европарламента осудили Венгрию за несоблюдение ею принципа верховенства права, призвали не выделять ей финансирование из фондов ЕС и изучить возможность отказа Будапешту в председательстве в союзе
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент в четверг, 1 июня, большинством голосов принял резолюцию о нарушении верховенства права и основных прав в Венгрии и замороженных средствах ЕС, в которой выразил сомнения в способности страны стать председателем Совета Евросоюза в 2024 году. За резолюцию проголосовали 442 депутата, против 144 и еще 33 воздержались, она носит рекомендательный характер (трансляция заседания велась на сайте Европарламента).

В принятой резолюции депутаты осуждают Венгрию за несоблюдение верховенства права, коррупцию и «коммуникационные кампании венгерского правительства против ЕС, которые являются частью стратегии правительства по отвлечению внимания от несоблюдения им ценностей», отмечая, что такие действия подрывают доверие между страной и ЕС и «требуют надлежащего ответа со стороны Еврокомиссии».

В резолюции депутаты также напоминают, что Будапешт — крупнейший бенефициар выделения средств из фондов ЕС. С учетом ведущегося спора по заморозке Брюсселем траншей для Венгрии из-за несоблюдения ей европейского законодательства, в Европарламенте указывают, что выдвинутые к стране требования для разморозки платежей «должны рассматриваться как единый неотъемлемый пакет, и что никакие платежи не следует проводить, даже если есть прогресс в одной или нескольких областях, но все еще сохраняются недостатки в другой».

Депутаты также выразили сомнения в том, что Венгрия должна быть председателем в Совете ЕС с июля по декабрь 2024 года (в первой половине года председательствовать будет Бельгия). Председательство в ЕС не дает стране исполнительных полномочий, но позволяет выбранной стране устанавливать повестку дня, проводить встречи, руководить переговорами, разрабатывать тексты резолюций и организовывать голосование по ним.

Европарламент в тексте резолюции «подчеркивает важную роль председательства в Совете для продвижения работы Совета по законодательству ЕС, обеспечению преемственности повестки дня ЕС и представлении Совета в отношениях с другими институтами ЕС» и задается вопросом, сможет ли Венгрия «надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая несоблюдение ею законодательства ЕС». Депутаты попросили Совет ЕС «как можно скорее найти правильное решение» и напоминают, что, если такое решение не будет найдено, то Европарламент «может принять соответствующие меры».

Венгрию критикуют за непрозрачность госзакупок, коррупцию, антимигрантскую политику, отношение к ЛГБТ и судебную реформу, которая, по мнению ЕС, ставит под сомнение независимость этой ветви власти. В сентябре 2022 года в отношении страны впервые был задействован специальный механизм условности, который увязывает выплату средств из фондов ЕС с соблюдение верховенства права странами-членами.

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В последний раз Европарламент принимал резолюцию в отношении Венгрии в ноябре 2022 года с призывом заморозить выделение ей средств из фондов ЕС из-за несоблюдения ею верховенства права. Сейчас Венгрия ожидает от Брюсселя выплаты в размере €28 млрд из фондов ЕС и отдельно €5,8 млрд на постпандемийное восстановление в виде грантов. Судьба траншей, заблокированных Еврокомиссией, зависит от готовности страны завершить 27 реформ по борьбе с коррупцией и созданию независимой судебной системы. В середине мая 2023 года делегация европейских парламентариев посетила Будапешт. Они пришли к выводу, что Венгрия пока не соответствует критериям, необходимым для разморозки выделяемого ей финансирования.

Венгрия позицию Брюсселя критикует. Венгрия и Сербия подвергаются нападкам со стороны либеральных сил, так как эти страны хотят мира на Украине и отстаивают свои национальные интересы, заявил 26 мая глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ходе выступления с речью перед началом митинга в поддержку правящей партии Сербии в Белграде, передало издание Magyar Nemzet.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Венгрии Совет ЕС Европарламент резолюция Еврокомиссия
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