В Шебекино из-за попадания снаряда загорелось общежитие

Разрушения из-за обстрела есть и в здании администрации. Информацию о погибших при попадании снаряда в автобус он опроверг

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В Шебекино снаряд попал в здание общежития, оно загорелось, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Город вновь обстреляли из «Градов».

«От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света», — рассказал он.

Губернатор также сообщил, что распространившаяся в соцсетях информация о том, что в автобусе погиб человек и двое пострадали, не подтверждается: он был пустым. Baza ранее писала, что снаряд попал в автобус, который вывозил людей из города.

При этом в городе есть один пострадавший с осколочным ранением стопы.

Шебекино обстреливают с ночи. О первом Гладков рассказал около 1:00, тогда пострадали два человека. Утром губернатор сообщил, что обстрелов города за ночь было три, пострадали пять человек. Позднее число пострадавших достигло восьми, но никто не погиб. Идет массированный обстрел города, указывал он.

Кроме того, Гладков опроверг информацию о «прорыве ВСУ» в Шебекинском округе. «Вооруженные силы, пограничники, ФСБ, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — написал он. Оперштаб Белгородской области также опроверг эти данные, отметив, что обстановка в округе сложная, «слышны звуки боя».

Губернатор также заявил, что школьники из Шебекино не будут сдавать ЕГЭ, прорабатывается механизм, по которому их возьмут в вузы без экзаменов. Детей из города начали вывозить в Воронежскую область, Пензу, Калугу, Ярославль.