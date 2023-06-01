Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 31 мая, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 31 мая, 16:29
«Частники» из США нашли способ быстро заработать на бирже. Чем он опасен Pro, 10:25
В России ужесточили технические требования к автомобилям Авто, 10:22
На борту самолета Сочи — Челябинск умерла пассажирка Общество, 10:19
Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Новопетровки учителях Политика, 10:16
Президент ЮАР направит министров в страны G7 из-за России и Украины Политика, 10:10
В Киеве после ночной атаки отменили мероприятия в честь Дня защиты детей Общество, 10:10
Власти предложили изменить порядок налогообложения купонов по бондам Инвестиции, 10:03
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Звезда «Зенита» пожаловался на расизм после удаления на молодежном ЧМ Спорт, 09:54
NVIDIA побеждает в гонке ИИ. Чем выделяется производитель видеокарт Pro, 09:51
Зеленский приехал в Молдавию Политика, 09:46
Какие решения выносили суды по связанным с параллельным импортом делам Pro, 09:36
Собянин сообщил о замене стекол и обследовании домов после атаки дронов Общество, 09:36
В России возобновили прием заявлений на биометрические загранпаспорта Общество, 09:28
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент ЮАР направит министров в страны G7 из-за России и Украины

Президент ЮАР Рамафоса: министры посетят страны G7 и подтвердят нейтралитет по Украине
Министры ЮАР отправятся в страны G7 после скандала, вызванного заявлением американского посла. Он обвинил страну в поставках оружия России. ЮАР обвинения отвергла. Москва заявила, что в США дипломатия «давно вытеснена давлением»
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отправит четырех министров в страны G7, чтобы они подтвердили нейтралитет страны в отношении конфликта на Украине, передает Bloomberg.

ЮАР воздержалась при голосовании по резолюции ООН об осуждении действий России, что вызвало критику со стороны ее ключевых торговых партнеров, включая США, напоминает агентство. Кроме того, нейтралитет ЮАР был поставлен под сомнение, когда в мае американский посол Рубен Бригети обвинил республику в поставках оружия в Россию. И хотя Рамафоса отверг эти обвинения, последовавший за этим дипломатический скандал «вызвал опасения, что торговля на миллиарды долларов со странами, включая США, может быть поставлена под угрозу, а ранд упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару», пишет Bloomberg.

В связи с этим Рамафоса решил направить в страны «Большой семерки» четырех министров, в том числе глав Минфина и МИДа Эноха Годонгвану и Наледи Пандор. Они будут «разъяснять приверженность страны нейтральной позиции».

«Мы будем продолжать проводить независимую внешнюю политику и будем использовать свое присутствие на международных форумах для продвижения диалога и мирного разрешения конфликтов. Поскольку мы работаем над укреплением торговых и инвестиционных связей, мы также стремимся заручиться поддержкой более инклюзивного, представительного и справедливого миропорядка», — заявил Рамафоса.

В мае посол США Бригети заявил, что одной ночью в декабре на базе ВМС ЮАР заметили российское судно Lady R. Он выразил уверенность, что на него грузили оружие и боеприпасы для России. ЮАР это опровергла. Как сообщали власти республики, позже дипломат извинился за свои слова, и спор с США был урегулирован.

США остались недовольны своим послом — они выразили стремление снизить напряженность в отношениях с ЮАР и захотели урегулировать инцидент в частном порядке, сообщила FT. По информации издания, многие в администрации президента США обеспокоены тем, что публичные претензии в адрес неприсоединившихся к санкциям стран могут подтолкнуть их к сближению с Москвой. И хоть Вашингтон недоволен тем, что ЮАР отказывается осудить спецоперацию, но считает, что у президента Джо Байдена есть взаимопонимание с Рамафосой и что «дипломатия — лучший способ уладить натянутые отношения с крупнейшим торговым партнером в Африке».

Читайте на РБК Pro
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Как сорвавшаяся сделка уничтожила 60% капитализации Embracer Group
Дарите матрешку, а не чучело: как провести успешные переговоры в Китае
Почему в кризис потребители не экономят на роскоши — The Economist

Российские власти после обвинения посла заявили, что в США «дипломатия полностью вытеснена давлением» и страна «уже давно перестала вести переговоры». «Американцы стоят «особняком», не подчиняются никаким правилам и нормам. При этом они диктуют эти правила и нормы всем остальным. Какие эти правила и нормы, узнать можно только в процессе игры. Причем они меняются», — сказала представитель МИД Мария Захарова.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ЮАР G7 «Большая семерка» Сирил Рамафоса
Материалы по теме
Reuters сообщил о возможном переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай
Политика
FT узнала, что в Вашингтоне недовольны «испортившим дело» в ЮАР послом
Политика
Президент ЮАР исключил отказ от нейтралитета по конфликту на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter