Президент ЮАР направит министров в страны G7 из-за России и Украины

Министры ЮАР отправятся в страны G7 после скандала, вызванного заявлением американского посла. Он обвинил страну в поставках оружия России. ЮАР обвинения отвергла. Москва заявила, что в США дипломатия «давно вытеснена давлением»

Сирил Рамафоса (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отправит четырех министров в страны G7, чтобы они подтвердили нейтралитет страны в отношении конфликта на Украине, передает Bloomberg.

ЮАР воздержалась при голосовании по резолюции ООН об осуждении действий России, что вызвало критику со стороны ее ключевых торговых партнеров, включая США, напоминает агентство. Кроме того, нейтралитет ЮАР был поставлен под сомнение, когда в мае американский посол Рубен Бригети обвинил республику в поставках оружия в Россию. И хотя Рамафоса отверг эти обвинения, последовавший за этим дипломатический скандал «вызвал опасения, что торговля на миллиарды долларов со странами, включая США, может быть поставлена под угрозу, а ранд упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару», пишет Bloomberg.

В связи с этим Рамафоса решил направить в страны «Большой семерки» четырех министров, в том числе глав Минфина и МИДа Эноха Годонгвану и Наледи Пандор. Они будут «разъяснять приверженность страны нейтральной позиции».

«Мы будем продолжать проводить независимую внешнюю политику и будем использовать свое присутствие на международных форумах для продвижения диалога и мирного разрешения конфликтов. Поскольку мы работаем над укреплением торговых и инвестиционных связей, мы также стремимся заручиться поддержкой более инклюзивного, представительного и справедливого миропорядка», — заявил Рамафоса.

В мае посол США Бригети заявил, что одной ночью в декабре на базе ВМС ЮАР заметили российское судно Lady R. Он выразил уверенность, что на него грузили оружие и боеприпасы для России. ЮАР это опровергла. Как сообщали власти республики, позже дипломат извинился за свои слова, и спор с США был урегулирован.

США остались недовольны своим послом — они выразили стремление снизить напряженность в отношениях с ЮАР и захотели урегулировать инцидент в частном порядке, сообщила FT. По информации издания, многие в администрации президента США обеспокоены тем, что публичные претензии в адрес неприсоединившихся к санкциям стран могут подтолкнуть их к сближению с Москвой. И хоть Вашингтон недоволен тем, что ЮАР отказывается осудить спецоперацию, но считает, что у президента Джо Байдена есть взаимопонимание с Рамафосой и что «дипломатия — лучший способ уладить натянутые отношения с крупнейшим торговым партнером в Африке».

Российские власти после обвинения посла заявили, что в США «дипломатия полностью вытеснена давлением» и страна «уже давно перестала вести переговоры». «Американцы стоят «особняком», не подчиняются никаким правилам и нормам. При этом они диктуют эти правила и нормы всем остальным. Какие эти правила и нормы, узнать можно только в процессе игры. Причем они меняются», — сказала представитель МИД Мария Захарова.