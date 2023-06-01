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Президент Хорватии раскритиковал лозунг «Слава Украине»

Президент Хорватии сравнил лозунг «Слава Украине» с приветствием хорватских фашистов
Зоран Миланович заявил, что приветствие «Слава Украине» — это «лозунг шовинистов, убивавших евреев и поляков». В офисе Зеленского в ответ посоветовали хорватскому президенту «не жить мифами российской пропаганды»
Зоран Миланович
Зоран Миланович (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Image)

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал лозунг «Слава Украине» и выступил против того, чтобы это приветствие звучало в его стране, передает N1.

Миланович сравнил его с приветствием хорватского движения усташей (название хорватской фашистской партии, которая в 1941–1945 годах организовала геноцид сербов, евреев и цыган) «За дом — готовы!» (Za dom spremni!), заявив, что между ними нет разницы. «Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков... Я не хочу этого слышать в Хорватии», — сказал он.

По словам Милановича, лидерам некоторых стран, которые «подсели» на украинский лозунг, нужно начать использовать другое приветствие. Он не уточнил, кого имел в виду. В разное время этот лозунг употребляли бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву.

Представитель российского МИДа Мария Захарова ранее также не раз критиковала западных лидеров за использование этого лозунга, назвав его «нацистской кричалкой». «Дурное образование западных элит не освобождает от ответственности», — заявила она 15 мая.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление Милановича, посоветовал ему «не жить инфантильными мифами российской пропаганды».

Лозунг «Слава Украине» начал использоваться среди харьковских студентов в конце XIX века. Широкое распространение он получил во времена Украинской Народной Республики (УНР) в 1918-1920 годах, когда Украина заявила о себе как об отдельном государстве. Когда Украина вошла в состав СССР, лозунг стали использовать националистические и повстанческие объединения на западе Украины. Приветствие и ответ на него «Героям слава» использовали Организация украинских националистов (ОУН — признана экстремистской и запрещена в России) и Украинская повстанческая армия (УПА — также признана экстремистской и  запрещена в России) во время Второй мировой войны и после нее.

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После распада СССР приветствие в основном употреблялось среди национал-демократов и украинских националистов, а во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах оно перестало быть атрибутом преимущественно националистических партий и стало одним из главных лозунгов всех протестующих, передает Би-би-си. В 2018 году Верховная рада Украины приняла лозунг «Слава Украине! — «Героям слава!» как официальное воинское приветствие.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хорватия лозунг приветствие
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