Россия объяснила отказ от соглашения с Финляндией о военных инспекциях

В конце мая МИД Финляндии сообщил, что Россия отказалась от соглашения о взаимных военных инспекциях. В МИД России РБК пояснили, что это связано с изменившейся военно-политической обстановкой

Фото: Janis Laizans / Reuters

Прекращение договора о военных инспекциях между Россией и Финляндией связано с «изменившейся военно-политической обстановкой», в том числе с вступлением Финляндии в НАТО, заявили РБК в департаменте информации и печати МИД России.

«Возможность оформления новых двусторонних обязательств в области мер укрепления доверия и безопасности в настоящее время не просматривается», — добавили в ведомстве.

В МИДе добавили, что соглашение прекращается с 1 июня 2023 года. Речь идет о «российско-финской договоренности о дополнительных посещениях по оценке в регулярных воинских формированиях на территории Ленинградского военного округа и Финляндии». «Такой механизм дополнял Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности», — добавили в МИДе.

О разрыве соглашения по инспекциям МИД Финляндии сообщил 24 мая: «Россия прекращает двустороннее соглашение между Финляндией и Россией о дополнительных военных оценочных визитах с 1 июня. Соглашение предусматривает один ежегодный оценочный визит России в Финляндию и, с другой стороны, оценочный визит Финляндии на территорию Ленинградского военного округа России», — заявили в ведомстве.

Также в 2023 году Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооружении согласно Венскому документу. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов отметил в беседе с РБК, что это решение принято в связи с неисполнением другими странами, участницами соглашения, своих обязательств.

С 4 апреля Финляндия вступила в НАТО. Министр иностранных дел страны заявил, что подать заявку на членство в альянс побудила «ядерная риторика России», а также изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине.