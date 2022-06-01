ООН изменила название Турции по просьбе главы турецкого МИДа
Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила прошение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках с прежнего Turkey на Türkiye, сообщает агентство Anadolu.
1 июня Чавушоглу обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой изменить название страны в международных и официальных документах.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение письма и сообщил, что изменение в названии Турции на иностранных языках вступает в силу с момента получения прошения.
По информации Anadolu, в Анкаре хотели изменить прежнее название страны из-за неблагозвучности. К тому же в английском языке это слово означает «индейка».
В конце мая Норвегия официально сменила название Белоруссии с Hviterussland (Белая Россия: от норвежского hvite — «белый» и Russland — «Россия») на Belarus. «С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской. Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию», — заявила тогда глава МИД страны Анникен Хюитфельд.
Тихановская назвала решение норвежского правительства не только символическим, но также означающим постоянную поддержку демократии в Белоруссии.