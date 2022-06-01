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ООН изменила название Турции по просьбе главы турецкого МИДа

Глава турецкого МИДа обратился к генсеку ООН с просьбой изменить название Турции в международных документах с прежнего Turkey на Türkiye. Прошение было одобрено, изменения вступают в силу с 1 июня
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила прошение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках с прежнего Turkey на Türkiye, сообщает агентство Anadolu.

1 июня Чавушоглу обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой изменить название страны в международных и официальных документах.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение письма и сообщил, что изменение в названии Турции на иностранных языках вступает в силу с момента получения прошения.

По информации Anadolu, в Анкаре хотели изменить прежнее название страны из-за неблагозвучности. К тому же в английском языке это слово означает «индейка».

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