Норвегия сменила название Белоруссии на Belarus

Анникен Хюитфельд и Светлана Тихановская (Фото: Norwegian Ministry of Foreign Affairs)

В официальных документах Норвегии Белоруссия будет называться Belarus вместо Hviterussland (Белая Россия: от норвежского hvite — «белый» и Russland — «Россия»), как это было ранее. Об этом на своей странице в Twitter написала глава МИД страны Анникен Хюитфельд (социальная сеть заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской. Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию», — написала Хюитфельд.

Тихановская назвала решение норвежского правительства не только символическим, но также означающим постоянную поддержку демократии в Белоруссии.

Первыми называть Белоруссию «Белой Россией» перестали в Швеции еще в 2019 году. Тогда решение шведских властей приветствовал посол Белоруссии в Стокгольме Дмитрий Мирончик. «Большое спасибо МИД Швеции и лично министру Анн Линде, а также всем шведам и белорусам, которые помогли сделать это», — написал посол. В марте 2021 года этому примеру последовала Дания.