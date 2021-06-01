Трутнев возмутился торчащей 8 лет арматурой на погранпереходе в Китай

Погранпереход «Пограничный» пытаются достроить уже восемь лет, но его готовность составляет не более 10%. В прошлом году из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений там скопилась огромная очередь из фур

Юрий Трутнев и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетили пункт пропуска «Пограничный» (Фото: Правительство Приморского края)

Полпред президента на Дальнем Востоке и вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал работу по обустройству перехода на границе с Китаем в Приморье, передает пресс-служба регионального правительства. Погранпереход строится с 2013 года, работы до сих пор не завершены.

«Мы слетали на «Пограничный». Честно скажу, давно не испытывал таких комплексных отрицательных эмоций, как при посещении данного объекта. С 2013 года там как торчала арматура со стороны территории РФ, так и торчит. Многокилометровые очереди, люди по четыре-пять дней живут в машинах, спят и так далее. Не проводится никаких санитарных мероприятий», — заявил Трутнев после посещения объекта (цитата по «РИА Новости»). После этого он потребовал отчета от задействованных ведомств, «почему таким безобразным образом эта работа организована».

Погранпереход «Пограничный» соединяет Приморский край с китайским Суйфэньхэ и используется в том числе водителями большегрузных фур, идущих в обоих направлениях. Строительство объекта началось в 2013 году, однако вскоре из-за недобросовестности подрядчика оказалось заморожено. Сейчас готовность новых строений погранперехода, по данным регионального правительства, не превышает 10%. В Росгранстрое сообщили, что сейчас идет корректировка проектно-сметной документации, которая завершится к августу этого года. Сдать объект в эксплуатацию ведомство планирует в 2023 году.

Ускорить работы Трутнев предложил с помощью выдачи льготного госкредита. «Нужно интенсивнее работать и начинать строить в этом году. Это важный объект! Вы видели, какие очереди стоят из машин на границе? Надо использовать все государственные инструменты, взять госкредит под 2%, с этими механизмами мы поможем», — передает его слова пресс-служба правительства.