В Приморье на границе с Китаем скопились 265 фур

В Приморском крае на границе с Китаем после закрытия двух пунктов пропуска с российской стороны скопились 265 фур. Это следует из сводки Дальневосточного таможенного управления.

На автомобильном пункте пропуска «Пограничный» (сопредельный пункт на китайской стороне «Суйэфэньхэ») стоит 141 грузовик, перед пунктом пропуска «Полтавка» (сопредельный пункт на китайской стороне «Дуннин») встали 124 машины. В сводке поясняется, что движение через эти пункты закрыто в связи с карантинными мероприятиями в КНР.

Как говорится на сайте Росгранстроя, Китай в одностороннем порядке приостановил пропуск транспорта 11 декабря. Представитель Дальневосточного таможенного управления указал «РИА Новости», что к утру 14 декабря движение все еще не возобновлено. Как добавил собеседник агентства, китайская сторона не называла причин закрытия границы.

Ограничение проезда совпало с новыми случаями заражения коронавирусом в этом китайском регионе. Генеральное консульство России в Харбине сообщало, что 11 декабря в городах Дуннин и Суйфэньхэ выявили двух заболевших COVID-19. Один из них работал на пункте пропуска «Дуннин» — «Полтавка», другой разгружал импортные товары в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ.