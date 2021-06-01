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Политика ,  
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Зеленский счел угрозой «реальное союзное государство» России и Белоруссии

По его мнению, интеграция между Москвой и Минском может дойти до той стадии, когда белорусские войска перейдут под контроль России, что может стать серьезной опасностью для Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для его страны.

«Сегодня у нас очень опасная ситуация в Белоруссии, на нашей северной границе. Сегодня там находится армия под командованием белорусского режима. Но мы наблюдаем, как Россия и Белоруссия упорно работают над договоренностями друг с другом. Они могут включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление», — сказал он (цитата по «112 Украина»).

По мнению Зеленского, Россия может получить контроль над вооруженными силами Белоруссии. «С этой стороны мы тоже видим для себя опасности — вплоть до реального союзного государства между Россией и Белоруссией», — добавил президент.

Вместе с тем он не исключил и другие варианты военного давления в отношении Украины, включая операции с моря. Среди возможных угроз глава государства назвал попытку России установить контроль над сухопутным коридором в Крым.

По словам Зеленского, это может привести к эскалации в Донбассе и к дальнейшему «блицкригу» за пределами временно оккупированных территорий, до административных границ Донецкой и Луганской областей.

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Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью «Коммерсанту» говорил, что союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. «Сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому Белоруссии необходимо искать какие-либо формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить государство», — заявлял глава МИД.

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В марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что максимально возможная интеграция России и Белоруссии была бы в интересах жителей обеих стран, но о полном объединении государств речь не ведется. Он напомнил, что между странами был заключен союзный договор, где прописана «определенная последовательность шагов по углублению интеграции» в рамках этих договоренностей.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В то же время и Россия, и Белоруссия сохраняют суверенитет, территориальную целостность и свое государственное устройство.

Переговоры по углублению интеграции двух стран возобновились в 2019 году. В марте 2020-го источники РБК сообщили, что Москва предложила Минску создать 12 наднациональных институтов, в том числе единый эмиссионный центр, который подразумевает введение единой валюты, счетную палату и суд Союзного государства, единый таможенный, налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы по ряду направлений.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Владимир Зеленский Украина Союзное государство Россия Белоруссия
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