Зеленский счел угрозой «реальное союзное государство» России и Белоруссии

По его мнению, интеграция между Москвой и Минском может дойти до той стадии, когда белорусские войска перейдут под контроль России, что может стать серьезной опасностью для Украины

Владимир Зеленский (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для его страны.

«Сегодня у нас очень опасная ситуация в Белоруссии, на нашей северной границе. Сегодня там находится армия под командованием белорусского режима. Но мы наблюдаем, как Россия и Белоруссия упорно работают над договоренностями друг с другом. Они могут включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление», — сказал он (цитата по «112 Украина»).

По мнению Зеленского, Россия может получить контроль над вооруженными силами Белоруссии. «С этой стороны мы тоже видим для себя опасности — вплоть до реального союзного государства между Россией и Белоруссией», — добавил президент.

Вместе с тем он не исключил и другие варианты военного давления в отношении Украины, включая операции с моря. Среди возможных угроз глава государства назвал попытку России установить контроль над сухопутным коридором в Крым.

По словам Зеленского, это может привести к эскалации в Донбассе и к дальнейшему «блицкригу» за пределами временно оккупированных территорий, до административных границ Донецкой и Луганской областей.