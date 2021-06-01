Экс-президент Армении предложил урезать полномочия премьера

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 31 мая, 14:34
ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний Финансы, 12:42 ПСБ — о стимулах для восстановления и развития предпринимательства Партнерский материал, 12:40 Как сформировать рекламный бюджет: пошаговая инструкция Pro, 12:37 Разработка будущего: как определить у ребенка задатки программиста Экономика образования, 12:30 В «Спартаке» отреагировали на сообщения об интересе «Вест Хэма» к Кралу Спорт, 12:28 Дело против экс-главы «Открытой России» возбудили из-за репоста в соцсети Политика, 12:25 Maer стал лауреатом VIII премии «Спорт и Россия-2021» Пресс-релиз, 12:24 Советник Путина назвал темы, где взгляды президентов России и США похожи Политика, 12:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня Общество, 12:09 В ОП объяснили, почему предложили назвать выплаты отцовским капиталом Общество, 12:06 «Яндекс» запустил цифровой сервис аренды жилья Недвижимость, 12:01 Костин ответил на вопрос о жадности бизнеса цитатой Маркса Экономика, 12:00 Враг внутри: как неявные конфликты интересов разрушают корпорации Pro, 11:55 Туроператоры оценили возобновление полетов из России в восемь стран Бизнес, 11:46
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Протесты в Армении ,  
0 

Экс-президент Армении предложил урезать полномочия премьера

Армении следует реформировать систему власти, ограничив полномочия премьер-министра, заявил РБК экс-президент Роберт Кочарян. Политик примет участие в предстоящих парламентских выборах
Роберт Кочарян
Роберт Кочарян (Фото: Степан Погосян / Photolure / ТАСС)

Модель парламентской республики неудачна для Армении, уверен бывший президент страны Роберт Кочарян. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК. «Ни один президент Армении не имел столько полномочий, сколько имеет премьер Армении. Это просто недопустимо», — сказал он. Конституция страны была изменена в 2015 году, при преемнике Кочаряна на посту главы государства Серже Саргсяне. С 2018 года пост премьера занимает Никол Пашинян.

«Говорить о парламентской республике — это просто опрометчиво. Это был, мне кажется, неправильный шаг. Я считаю, что нужно сделать по крайней мере шаг или полшага назад», — считает Кочарян, заявивший об участии во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 20 июня.

Пашинян запросил у Путина военную помощь
Политика
Владимир Путин

Экс-президент идет на выборы во главе созданного в начале мая блока «Армения», в который вошли партии «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения». По мнению Кочаряна, премьер-министр не должен иметь столько полномочий, сколько у него есть сейчас: «Потому что эта власть не уравновешена почти ничем. Нарушены все сдержки и противовесы, которые должны быть просто в системе государственной власти». Менять новый порядок, по мнению бывшего главы государства, следует аккуратно. «Осторожно, но какие-то шаги в этом направлении делать нужно — просто обязательно. По крайней мере, сокращать личную власть премьера. Не должны правоохранительные органы подчиняться персонально премьер-министру страны. Это просто безобразие. Нельзя было это делать никак, ни в какую», — сказал он РБК.

Video

Когда Кочарян занимал пост главы Армении, Конституция тоже менялась, напомнил он. В частности, гражданам было разрешено иметь двойное гражданство, была облегчена процедура получения гражданства, что позволило многим проживающим за рубежом армянам получить его. В Конституции сохранились ограничения на наличие двойного гражданства для занимающих высшие государственные посты. Так, депутатом или членом правительства может стать только тот, кто последние четыре года является гражданином только Республики Армения.

Бывшая жена Ротенберга решила участвовать в выборах в Армении
Политика
Наталья Ротенберг и Тигран Арзаканцян

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Комментируя возможность отмены жестких требований, Кочарян заметил, что ограничения должны быть только в сфере силовых структур, в области безопасности. «Но в плане участия в каких-то других ведомствах <...>, я считаю, эти ограничения просто не нужны, они бессмысленны, они только мешают нашему развитию. То есть мы отрезаем какой-то потенциал, который может работать на страну», — заявил Кочарян. По его мнению, министром экономики может быть гражданин другой страны с глубокими знаниями, с хорошим имиджем и связями.

Кочарян — один из главных критиков политики нынешних властей Армении. В интервью РБК он также осудил действия правительства во главе с Пашиняном во время военного конфликта в прошлом году, когда в Нагорном Карабахе 44 дня продолжались боевые столкновения между армянскими силами и армией Азербайджана. Досрочные парламентские выборы были назначены после длительных акций протеста, проводившихся оппозиционными силами.

В отношениях Армении и Азербайджана появился новый участок раздора
Политика
<p>Российские военные&nbsp;в Сюникской области</p>

Автор
Илья Доронов
При участии
Полина Химшиашвили
Армения Роберт Кочарян Никол Пашинян Конституция Выборы
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Глава МИД Армении подал в отставку
Политика
В Баку заявили о нарушении границ диверсантами из Армении
Политика
Кочарян заявил о запуске «обратного отсчета» для властей Армении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter