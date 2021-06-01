Экс-президент Армении предложил урезать полномочия премьера

Армении следует реформировать систему власти, ограничив полномочия премьер-министра, заявил РБК экс-президент Роберт Кочарян. Политик примет участие в предстоящих парламентских выборах

Роберт Кочарян (Фото: Степан Погосян / Photolure / ТАСС)

Модель парламентской республики неудачна для Армении, уверен бывший президент страны Роберт Кочарян. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК. «Ни один президент Армении не имел столько полномочий, сколько имеет премьер Армении. Это просто недопустимо», — сказал он. Конституция страны была изменена в 2015 году, при преемнике Кочаряна на посту главы государства Серже Саргсяне. С 2018 года пост премьера занимает Никол Пашинян.

«Говорить о парламентской республике — это просто опрометчиво. Это был, мне кажется, неправильный шаг. Я считаю, что нужно сделать по крайней мере шаг или полшага назад», — считает Кочарян, заявивший об участии во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 20 июня.

Экс-президент идет на выборы во главе созданного в начале мая блока «Армения», в который вошли партии «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения». По мнению Кочаряна, премьер-министр не должен иметь столько полномочий, сколько у него есть сейчас: «Потому что эта власть не уравновешена почти ничем. Нарушены все сдержки и противовесы, которые должны быть просто в системе государственной власти». Менять новый порядок, по мнению бывшего главы государства, следует аккуратно. «Осторожно, но какие-то шаги в этом направлении делать нужно — просто обязательно. По крайней мере, сокращать личную власть премьера. Не должны правоохранительные органы подчиняться персонально премьер-министру страны. Это просто безобразие. Нельзя было это делать никак, ни в какую», — сказал он РБК.

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