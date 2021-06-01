Посол России оценил возможность заключить формальный союз с Китаем

Посол России в Китае Андрей Денисов считает, что заключение формального союза между странами — это не самая оптимальная стратегия для Пекина и Москвы. Сейчас отношения двух государств характеризуются как партнерство

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Не союз, а партнерство

Заключение формального союза между Россией и Китаем не соответствует интересам этих стран и идет вразрез с концепцией построения полицентричного мира. Такое мнение выразил посол России в КНР Андрей Денисов в статье для сборника, посвященного 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. «Полагаю, что формальный союз, тем более военно-политический, — это не самая оптимальная схема для отношений таких двух держав, как Россия и Китай. Прежде всего, наше взаимодействие не направлено против третьих стран, о чем указывается в договоре, а внешняя политика обоих государств не строится на логике блокового подхода и конфронтации с кем бы то ни было», — пишет дипломат в статье для издания, приуроченного к конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которую совместно проводят Российский совет по международным делам и Китайская академия общественных наук. В сборнике опубликованы статьи ведущих политологов и дипломатов двух стран, в том числе замминистра иностранных дел России Игоря Моргулова и замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэна.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был заключен 16 июня 2001 года. Отношения двух стран характеризуются как «равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие». Договор рассчитан на 20 лет с возможностью продления на последующие пятилетние периоды.

Денисов назвал несколько недостатков заключения формального союза. Во-первых, союз двух столь значимых на мировой арене держав, как Россия и Китай, шел бы вразрез с концепцией построения полицентричного мира, считает дипломат. Во-вторых, подобный союз предполагает формальные обязательства и может создать дисбаланс в отношениях между партнерами. Денисов привел в качестве примера НАТО — союз, который «зачастую характеризуется дисбалансом влияния разных стран, возникновением связки «ведущий — ведомые». «Это совершенно не отвечает духу российско-китайских отношений и интересам двух государств», — резюмировал он. В Договоре о сотрудничестве от 2001 года была юридически утверждена провозглашенная до этого на политическом уровне характеристика отношений России и КНР, которая применяется до сих пор, — равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие, пишет в том же сборнике Моргулов.