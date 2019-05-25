Лидер партии в Нидерландах усомнился в вине России в катастрофе MH17

Депутат Европарламента, лидер нидерландской евроскептической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде выразил сомнение в вине России в катастрофе рейса MH17 на Украине в 2014 году, передает NLTimes. Он допустил возможность причастности Украины к крушению.

«У меня есть сомнения относительно расследования, проведенного JIT (международной следственной группой, расследующей катастрофу MH17. — РБК). Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», — заявил он в ходе теледебатов с премьер-министром страны Марком Рютте.

Оно особо отметил, что не считает расследование беспристрастным, заявив что решение признании виновным не должно быть политически мотивировано.

Рютте, в свою очередь, назвал Боде «любителем России». В то же время, сомнения в объективности расследования он поддержал.

Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17, разбился в июле 2014 года над Донбассом. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли 298 человек. Большинство из них были гражданами Нидерландов. Позже власти страны сформировали Объединенную следственную группу (JIT). В нее вошли представители этой страны, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии. Следствие пришло к выводу, что к катастрофе была причастна Россия. Так, ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, был передан ополченцам из России.