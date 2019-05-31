Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения Boeing-777

Правительство Малайзии хочет получить убедительные доказательства причастности России к крушению малайзийского Boeing-777 в 2014 году в Донецкой области на Украине. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на выступление премьер-министра страны Махатхира Мохамада на пресс-конференции в Токио.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства?», — заявил он.

Мохамад добавил, что Малайзии известно, что ракета, сбившая самолет, относилась к типу ракет, производящихся в России, однако изготовить ее, по его словам, могли и на Украине.

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