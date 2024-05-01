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Политика ,  
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Почему местные выборы в Англии назвали репетицией парламентских

Исход голосования 2 мая определит судьбу премьера Риши Сунака
В Англии 2 мая пройдут местные выборы
От итогов выборов в Англии зависит, останется ли Риши Сунак премьер-министром. Опросы показывают, что консерваторов на местах, в том числе в Лондоне, ждет поражение. Подробнее — в материале РБК
Риши Сунак на встрече с избирателями
Риши Сунак на встрече с избирателями (Фото: Darren Staples / Getty Images)

Кого будут избирать англичане

2 мая в Англии пройдут местные выборы. По их итогам определятся мэры городов региона (в том числе Лондона), более 2,6 тыс. членов 107 местных советов и комиссаров полиции, которые ведут надзор за работой правоохранительных органов.

Административное деление Соединенного Королевства — одно из самых сложных и многоуровневых в мире. Структура местных властей четырех регионов королевства выглядит следующим образом.

  • Англия — 317 местных органов пяти типов: 21 окружной совет (совет графства); 164 районных совета; 62 органа унитарных единиц (объединяют функции первых двух); органы 32 районов (боро) Лондона; органы 36 метрополитенских районов (боро); два органа sui generis (т. е. с уникальной правовой конструкцией) — Корпорация лондонского Сити и местное самоуправление архипелага Силли. Плюс к этому в Англии работает около 9 тыс. городских и приходских советов.
  • Уэльс — 22 органа унитарных единиц.
  • Шотландия — 32 органа унитарных единиц.
  • Северная Ирландия — 11 органов унитарных единиц.

Местные выборы проходят в разные годы — например, в Уэльсе и Шотландии они прошли в 2022 году, в Северной Ирландии — в 2023-м. При этом в Англии нет единого цикла голосования: местные органы могут избираться либо сразу на четыре года, либо каждые два года меняется их половина, либо каждый год — треть (без выборов на четвертый год).

Самые значительные в нынешней кампании — это выборы мэра Лондона, которые проходят с начала 2000-х каждые четыре года. В распоряжении мэра британской столицы — бюджет £20 млрд, которые идут на расходы в областях транспорта, жилья, планирования и окружающей среды Большого Лондона (32 лондонских боро и лондонский Сити), а также обязанность курировать полицию.

На место главы Лондона претендуют 13 кандидатов. Действующий мэр Садик Хан представляет лейбористов и баллотируется на третий срок (до него этот пост два срока подряд занимал консерватор Борис Джонсон). О своем выдвижении 53-летний Хан объявил в марте, обвинив консерваторов в том, что они провалили решение жилищного вопроса, и пообещав к 2030 году построить 40 тыс. новых домов. Тогда же он заявил, что Лондон будет развиваться «намного быстрее», если лейбористы займут Даунинг-стрит и мэрию и будут управлять без «сдерживающих нас» тори.

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Риши Сунак

Лидер лейбористов Кир Стармер, поддерживая Хана, сказал, что его достижения на посту мэра произошли «вопреки правительству тори», — по его словам, восемь лет Хан вел постоянную борьбу с кабинетом. «Страна хочет перемен, это чувствуется везде. 14 лет неудач, и страна хочет иметь возможность сказать: нужны перемены», — заявил Стармер, отметив, что с лейбористским правительством мэр от лейбористов будет работать успешнее (цитата по The Independent).

Соперница Хана от консерваторов — 69-летняя Сьюзан Холл, член Лондонской ассамблеи (однопалатный совещательный орган британской столицы), с 2019 по 2023 год была лидером тори в ассамблее. Она обещает снизить уровень преступности, построить «дома для семей», сделать Лондон «более чистым и зеленым городом» и отменить введенную Ханом Зону сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone — ULEZ; в принадлежащих к ней районах Лондона владельцы транспортных средств, уровень углекислого газа в выхлопе которых выше требуемых, платят за это; в 2022 году система принесла городскому бюджету £224 млн).

Хан и Холл — основные кандидаты на пост мэра; по опросу Savanta, их поддерживают более 50% лондонцев. Лидирует Хан — у него 39%, у Холл — 27%.

Что будут означать итоги выборов для правительства

Основная борьба за места в переизбираемых муниципальных советах также развернется между лейбористами и консерваторами. Им сейчас принадлежит в них 989 и 973 места соответственно; следом идут либеральные демократы (418 мест), независимые политики (135) и «Зеленые» (107).

The Times, ссылаясь на опросы, прогнозирует, что тори утратят в советах около 500 мест — их получат лейбористы и иные партии. При этом многие избиратели, голосующие за тори на парламентских выборах, на местных предпочтут отдать свои голоса за либеральных демократов и зеленых. В прошлом году наблюдалось тактическое голосование против консерваторов, которое, вероятно, случится и теперь, прогнозирует издание.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Нынешние выборы также станут тестом перед всеобщими выборами в парламент, которые должны пройти во второй половине 2024 года, самое позднее — в январе 2025-го. Если консерваторы потеряют свои позиции в крупных городах, это может стать угрозой для премьерства Риши Сунака — вплоть до вынесения ему вотума недоверия. «Даже министры, ранее лояльные Сунаку, говорят, что по итогам этих выборов они примут «решение на основе данных» о его руководстве, — отмечает The Times. — <…> Для лейбористов хорошие результаты станут признаком того, что они идут к власти».

«Риши должен показать нам, что всеобщие выборы еще не проиграны, — приводит The Guardian слова неназванного депутата-тори. — Если мы потеряем посты мэров в мае, то, боюсь, мы можем оказаться на пути к полному уничтожению. Для него это может быть очень опасно».

Рейтинг правящей Консервативной партии, которая находится у власти с 2010 года, последовательно снижается с ноября 2021-го: 22 ноября счетчик Politico зафиксировал, что тори и лейбористы пользовались равной поддержкой — по 37%; после этого между ними стал нарастать разрыв в пользу последних. Перед 25 октября 2022 года, когда Риши Сунак стал премьером, этот разрыв достиг рекордных с пандемии COVID 30%: 52% у лейбористов и 22% у тори. По состоянию на 19 апреля 2024 года лейбористов поддерживают 44% британцев, консерваторов — 23%. Следом идет правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, которая до этого была известна как Партия Brexit.

Согласно данным опроса YouGov, работу Сунака негативно оценивают 69% британцев, позитивно — 22%. Больше всего избиратели симпатизируют Киру Стармеру — в его пользу выступили 33%, при том что 53% относятся к нему отрицательно. Вторым после Стармера идет Фарадж — за него выступают 25% при рейтинге неодобрения 62%.

Британский Институт управления (Institute for Government — IfG) обращает внимание на то, что партия, уверенно идущая к власти, обычно добивается прорыва на местных выборах, ближайших ко всеобщим. Так было в 1979 году, когда лейбористов в правительстве сменили тори во главе с Маргарет Тэтчер; в 1997 году, когда к власти пришли лейбористы во главе с Тони Блэром; в 2010-м, когда на Даунинг-стрит вновь обосновались тори с Дэвидом Кэмероном как премьером. «Местные выборы станут проверкой того, сможет ли партия Стармера конвертировать свое лидерство в опросах общественного мнения в победу на реальных выборах, — полагают аналитики. — <...> Внимание будет приковано к тому, достигнет ли доля голосов за лейбористов среднего уровня в 40%, что в дальнейшем принесло бы им значительное большинство на всеобщих выборах».

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Великобритания местные выборы Англия
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