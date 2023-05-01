Власти Украины сообщили о 34 пострадавших при взрывах в Павлограде

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

При взрывах в городе Павлоград Днепропетровской области Украины в ночь на 1 мая пострадали 34 человека, сообщает региональная администрация.

Пострадавшие, по данным властей, получили травмы разной степени тяжести, часть из них отравилась продуктами горения. Две женщины в возрасте 45 и 55 лет попали в реанимацию. Остальных пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

В ночь на 1 мая глава Павлограда Анатолий Вершина сообщил, что в городе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Портал KlymenkoTime сообщал о многочисленных пожарах после ракетного удара.

Павлоград — город в Днепропетровской области примерно в 70 км к востоку от Днепра (бывший Днепропетровск). Он расположен на трассе Киев — Луганск — Изварино. Население города на 2021 год составляло около 100 тыс. человек.

Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что наносят удары только по военной инфраструктуре. В последний раз ведомство отчитывалось об ударах по таким целям 30 апреля.