В Парагвае избрали нового президента от правящей более 70 лет партии

На президентских выборах в Парагвае лидирует кандидат от правящей партии Сантьяно Пенья, он обогнал своих соперников более чем на 15% голосов. Действующий президент Марио Абдо Бенитес уже поздравил Пенью с победой

Новый президент Парагвая Сантьяго Пенья (Фото: Reuters)

В Парагвае на президентских выборах побеждает кандидат от правящей партии «Колорадо» (Национальная республиканская ассоциация) Сантьяго Пенья, сообщает Reuters со ссылкой на результаты голосования после обработки 96% бюллетеней.

Пенья получил почти 43%, его главный соперник от оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии Эфраин Аллегре — около 28%, он уже признал поражение. Третий кандидат, независимый Пайо Кубас, получил 27%.

Партия «Колорадо» находится у власти в стране беспрерывно уже более 70 лет, отмечает Reuters. С 1948 года она не была у власти только в 2008-2013-м. Действующий президент Марио Абдо Бенитес (тоже от «Колорадо») уже поздравил Пенью с победой в своем Twitter.

Ultimahora сообщает, что кандидаты от «Колорадо» лидируют и на выборах глав регионов республики.

Reuters отмечает, что Пенья после избрания столкнется с необходимостью сокращения крупного дефицита бюджета, проблемой оживления фермерства Парагвая, которое, в частности, может привести к отказу страны от сотрудничества с Тайванем (который Парагвай признал независимым) и переключением на Китай из-за огромных рынков сбыта там на фоне давления со стороны производителей сои и говядины Парагвая.

Прежде 44-летний Пенья возглавлял Центробанк страны и был министром финансов, пишет агентство, а также был экономистом Международного валютного фонда.

В должность новый глава государства вступит 15 августа.

Российский президент Владимир Путин в 2018 году встречался с Бенитесом еще до его вступления в должность в Москве, во время проведения чемпионата мира. Это была первая встреча лидеров Парагвая и России. Бенитес подарил Путину статую, сделанную из пуль, которые были применены в Чакской войне 1932-1935 годов с Боливией, в которой участвовали русские добровольцы.