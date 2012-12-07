Чакская война: как русские завоевали нефть для Парагвая

В конце ноября 2012г. из далекого Парагвая пришла сенсационная новость, благодаря которой многие вообще впервые узнали, что на свете есть такая страна. В забытой Богом южноамериканской глуши нашли… Да-да! Нашли нефть. Да так много, что уже скоро Парагвай может начать экспорт черного золота на мировой рынок.

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По словам президента Парагвая Федерико Франко, крупные запасы высококачественной нефти были обнаружены в полупустынном регионе Чако, расположенном к северо-западу от столицы страны Асунсьона.

До сих пор считалось, что пригодных для разработки месторождений нефти и газа в Парагвае нет. Неудивительно, что и сама страна прочно обосновалась в списке беднейших стран мира. По данным Всемирного банка, в 2011г. 34,7% парагвайцев жили за чертой бедности, а уровень ВВП на душу населения не превышал 3635 долл. Ведь кроме энергии с выстроенной совместно с Бразилией гигантской ГЭС "Итайпу" на реке Парана Парагвай экспортирует разве что соевые бобы, хлопок и матэ.

Однако уже в скором будущем ситуация может резко измениться. Добычу на свежеоткрытых месторождениях, по словам Ф.Франко, планируется начать в середине 2013г. А там - чем черт не шутит - и до вступления в ОПЕК недалеко.

Надо сказать, что в таком исходе будет некая высшая справедливость. Ведь 80 лет назад права на Чако Парагваю пришлось отстаивать в крупнейшей из бушевавших в XX веке в Новом Свете войне. Причем воевали уже тогда за черное золото, но, когда война закончилась, его победители так и не нашли.

У вас появилась нефть? Тогда мы идем к вам!

К началу 1920-х гг. Гран-Чако, площадью около 250 тыс. кв. км, оставался практически безлюдным. Здешние пустоши и болота были настолько непривлекательны, что даже сходившиеся в этом районе границы Бразилии, Боливии и Парагвая оставались толком не размечены. В Парагвае территорию считали своей, в Боливии – своей, но дальше словесных споров дело не шло. В Чако просто не было ничего, из-за чего стоило бы раздувать конфликт.

Все изменилось в 1928г., когда работавшие в западной части Чако геологи обнаружили признаки того, что в здешних недрах может скрываться нефть. Сразу после этого боливийские власти, за спиной которых стояли нефтяные компании США, вновь объявили спорный район своим и отправили в Чако войска. Однако парагвайский отряд, поддержанный индейцами гуарани, отбросил боливийцев, после чего Асунсьон, подбадриваемый британо-голландской Royal Dutch Shell, официально объявил Чако своей суверенной территорией.

После вмешательства Лиги наций вялотекущие боевые действия прекратились. Однако отказываться от черного золота, ценность которого была всем ясна уже тогда, никто не собирался. Обе страны принялись лихорадочно собирать силы.

На первый взгляд безоговорочное преимущество было на стороне Боливии. У нее было втрое больше населения, неплохая по южноамериканским меркам регулярная армия и достаточное количество вырученных от экспорта олова свободных денег, которые были потрачены на закупку в Европе и США новейшей по тем временам военной техники – двух десятков самолетов, нескольких легких танков, танкеток и бронеавтомобилей, гаубиц, горных пушек, станковых пулеметов.

Парагваю ускоренное переоснащение армии было не по силам. За полвека до того страна ввязалась в войну против Бразилии, Аргентины и Уругвая одновременно, в результате которой лишилась не только значительной части своей территории, но и половины населения и почти всех мужчин. Последствия той катастрофы ощущались еще и в начале 1930-х гг., а потому крохотной парагвайской армии пришлось оказаться от новейших гаубиц и танков в пользу легких минометов и ручных пулеметов. Но самолеты во Франции и Италии парагвайцы все-таки закупили.

Русские против немцев

Однако заветным секретным оружием обеих готовящихся сойтись в смертельной схватке армий должны были стать опытные иностранные специалисты. При этом боливийцы делали ставку на немцев. Достаточно сказать, что еще в 1931г. подполковником боливийской армии служил будущий глава штурмовых отрядов СА Эрнст Рем. Он, впрочем, успел вернуться в Германию еще до начала войны.

Э.Рем уехал, но более сотни других немецких офицеров остались. А генерал-майор Ганс Кундт, командовавший в Первую мировую бригадой на Восточном фронте, и вовсе стал главнокомандующим боливийской армией. И всерьез рассчитывал доказать, что прошлую войну Германия проиграла не из-за ошибок ее генералов.

Парагвайцы в свою очередь полагались на старых противников немцев – солдат и офицеров бывшей Российской армии, бежавших в Южную Америку из Советской России. По разным данным, в рядах Вооруженных сил Парагвая в качестве добровольцев воевало от 70 до 100 русских офицеров, из которых двое были генералами, 8 - полковниками, 4 - подполковниками, 13 - майорами и 23 - капитанами.

В ходе войны трое русских возглавляли штабы парагвайских армий, один командовал дивизией, двенадцать - полками, а остальные - батальонами, ротами и батареями. Бывший генерал-майор царской армии Иван Беляев служил генерал-инспектором артиллерии, а в 1933г. стал начальником Генерального штаба Вооруженных сил Парагвая. А генерал-лейтенант Николай Эрн возглавлял управление фортификации военного министерства.

Война!

В июне 1932г. боливийские войска внезапно атаковали расположенные на спорной территории парагвайские форты. Однако блицкриг не удался – атакующим удалось захватить лишь два из четырех укреплений, после чего они замерли перед линией наскоро выстроенных парагвайцами укреплений, и фронт практически стабилизировался.

Вдобавок выяснилось, что превосходство в технике не дает во время войны в джунглях особого преимущества – в то время как парагвайцы легко переносили свои минометы, тяжелые орудия и танки боливийцев безнадежно вязли в грязи. А когда в Южную Америку пришла летняя жара, выяснилось, что в рассчитанных на такой климат британских танках температура во время движения поднимается до 60 градусов. Воевать в такой парилке было совершенно невозможно, и парагвайцам однажды удалось захватить попросту брошенный экипажем боливийский танк. Авиация также не могла похвастаться высокой результативностью - бомбардировщики просто не могли обнаружить укрытые густым лесом цели, а пилотам истребителей не хватало боевого опыта.

Пока боливийская армия пыталась лобовым ударом пробиться через выстроенные под руководством русских инженеров укрепления, парагвайцы сумели провести массовую мобилизацию, сколотить из резервистов новые воинские части и отбить ранее захваченные форты. А потом и перенести военные действия на территорию противника.

Пиррова победа

В конце мая 1935г. Боливия, армия которой за время войны только убитыми потеряла около 90 тыс. человек, обратилась в Лигу наций с просьбой о помощи в заключении перемирия. Потери парагвайцев были примерно вдвое меньше, однако для маленькой страны они были очень тяжелыми.

Из семидесяти русских добровольцев, воевавших в парагвайской армии, погибли в бою шестеро. Около тридцати человек были тяжело ранены или перенесли сложные инфекционные заболевания. Среди погибших оказался, например, бывший российский ротмистр Борис Касьянов, задолго до Александра Матросова закрывший во время атаки на боливийский форт своим телом амбразуру вражеского дзота. В православном храме в Асунсьоне до сих пор можно увидеть мемориальные доски с русскими именами и фамилиями и надписями "убит в Каньяда-Строгест", "убит под Бокероном", "убит под Сааведрой", "убит под Нанавой"…

Впрочем, о том, что сделали русские для своей "новой родины", помнят и сами парагвайцы. В Асунсьоне до сих пор существуют улицы, носящие имена Basilio Serebriakoff, Mayor Kasianoff, Capitan Malutin, Comandante Salaskin, Teniente Kanonnikoff, Capitan Nicolas Blinoff, Nicolas Goldshmidt и Coronel Butleroff.

По условиям мирного договора, подписанного в июле 1938г. в Буэнос-Айресе, три четверти Гран-Чако отошли к Парагваю. Но при этом на территории, оставшейся в распоряжении поверженной Боливии, вскоре обнаружились богатые месторождения, сделавшие страну обладательницей вторых по величине в Южной Америке запасов нефти и природного газа. По данным на 2011г. доказанные запасы нефти в Боливии составляли примерно 210 млн баррелей, газа – 281,5 млрд кубометров.

А вот парагвайцы нефти на обильно политых кровью своих сограждан землях тогда так и не нашли. Похоже, только теперь злая шутка истории получит счастливый конец. И вот тогда благодарные парагвайцы назовут русскими именами уже не только улицы, но и целые города.

Евгений Калюков, РБК