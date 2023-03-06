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Президент Парагвая прыгнул с парашютом

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес прыгнул с парашютом в честь юбилея ВВС страны

Президент Парагвая прыгнул с парашютом
Video

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес 5 марта прыгнул с парашютом в честь столетнего юбилея Военно-воздушных сил страны. Сообщение об этом и видео прыжка опубликовано в его личном Twitter и на официальной странице президента Парагвая в этой соцсети. Бенитес был десантником во время обязательной военной службы, которую он проходил более 30 лет назад.

«Сегодня мы снова прыгнули к 100-летию ВВС», — говорится в публикации, которая снабжена эмодзи в виде парашютиста.

Вместе с Бенитесом с парашютом прыгнул глава МВД страны Федерико Гонсалес. «Семь лет назад я уже прыгал как сенатор, но он [Гонсалес] не прыгал 36 лет. Так что для него это действительно большой шаг», — цитирует слова Марио Абдо Бенитеса парагвайское издание ABC.

Президент прыгнул с парашютом с военного самолета над авиабазой Ну Гуасу, расположенной в городе Луке, который находится в 13 км от Асунсьона, столицы Парагвая, уточняет ABC. В это время на авиабазе проходила выставка в честь юбилея ВВС. На ней были представлены военные учебные и транспортные самолеты, в том числе Boieng C-17 Globemaster ВВС США. Он прибыл в парагвайскую столицу, «чтобы отметить празднование столетия военной авиации ВВС Парагвая», отметили в американском посольстве.

Это военно-транспортный самолет стоимостью $218 млн, который может перевозить до 7519 кг груза. На открытии выставки присутствовал посол США Марк Остфилд. Во время приветственного слова он отметил сотрудничество между военно-воздушными силами обеих стран и выразил надежду на «укрепление и улучшение региональной безопасности».

Марио Абдо Бенитес родился в 1971 году, сейчас ему 52 года. В 1989 году он служил в Вооруженных силах страны и получил звание младшего лейтенанта авиации в запасе.

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