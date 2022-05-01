Сингапур сообщил о потере $5,7 млрд из-за колебаний цен на энергоносители

По словам премьера Сингапура, страна импортирует практически все виды энергоносителей, поэтому нынешний кризис может привести к повышению цен и рецессии

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун (Фото: Zuma / TASS)

Колебания мировых цен на энергоносители в последние несколько месяцев уже обошлись правительству и жителям Сингапура в 8 млрд сингапурских долларов ($5,7 млрд). Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Ли Сянь Лун, передает The Straits Times.

«Жители Сингапура должны приготовиться к дальнейшим экономическим вызовам, в том числе повышению цен», — указал глава правительства.

По его словам, республика импортирует почти все энергоносители, поэтому колебания цен на них уже обошлись казне и простым жителям в рекордные $5,7 млрд. «Глобальный [экономический] рост будет замедляться. Возможно, в ближайшие два года будет рецессия, нам необходимо принять эту реальность», — указал Ли Сянь Лун.

Он также подчеркнул, что стратегия переориентации на внутренний рынок и увеличения внутреннего производства подходит для крупных стран, однако Сингапур не может себе этого позволить. «Наша стратегия заключается в том, чтобы оставаться открытыми и делать экономику устойчивее и сильнее», — отметил премьер.

Рост мировых цен на нефть, газ и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. В связи с этим многие страны запада ввели против Москвы санкции, которые коснулись финансовых и промышленных организаций, поставок высокотехнологичной продукции, а также резервов ЦБ.

8 марта США ввели эмбарго на покупку российских энергоносителей. О решении объявил президент США Джо Байден. «Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах», — сказал он.

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Евросоюз с начала военной операции также ввел несколько пакетов санкций против России. В последнем — пятом пакете, — ЕС запретил импорт и транзит угля из России, однако газа и нефти ограничения не коснулись. О том, что Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций против России, подразумевающий ограничения против нефтяного сектора, в середине апреля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Власти России неоднократно называли санкции незаконными и предупреждали, что в случае отказа от российских нефти и газа Западу придется столкнуться с резким ростом цен.