МИД отреагировал на слова министра Швеции об атаке «российских троллей»

Андерс Игеман (Фото: Patrik A–Sterberg / Ibl Bildbyr / Global Look Press)

Российский МИД в шуточной форме прокомментировал в Facebook слова министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана, который заявил, что стал жертвой «атаки российских троллей».

В посте официального аккаунта дипведомства говорится, что в декабре 2019 года Игеман объявил себя «целью атаки российских троллей». Но расследование шведской газеты «отследило «атаку» до обычной шведской бабушки, переживающей о Wi-Fi и радиации 5G», отметили в министерстве.

Запись в facebook пользователя MIDRussia

К посту МИД прикрепил фотографию разводящего руками Игемана с подписью: «Когда оказалось, что «атака русских троллей» на самом деле была проведена местной группой людей в шапочках из фольги».

В конце прошлого года Игеман сообщил, что мог подвергнуться российской атаке в интернете. По словам министра, его пост в Facebook о 5G собрал более 1,8 тыс. комментариев, содержание которых свидетельствует, что речь идет о российской кампании влияния.